A 2022-es esztendő harmadik harmadában sem hagyott bennünket unatkozni a hajdú-bihari sportélet. Rögtön július legelső napján bemutatták a tulajdonosváltáson átesett DVSC labdarúgócsapatának az új klubigazgatóját. Az örmény szakember, Hayk Hovakimyan rögtön fontos bejelentést tett az összehívott sajtótájékoztatón: Dzsudzsák Balázs 2023-ig meghosszabbította szerződését. A női futsalválogatott hat DEAC-játékossal a csapatban negyedik helyen végzett az Európa-bajnokság négyes döntőjében. A DVSC második számú együttesénél is változások történtek, a korábbi kiváló védőt, Máté Pétert nevezték ki vezetőedzőnek. A DEAC kerekesszékes vívója, Osváth Richárd kardban ötödik lett a varsói világkupán.

Az év egyik legnagyobb sporteseményén, a birminghami Világjátékokon a magyar aerobik küldöttség, – amelynek négy Flex-HD-s versenyzője is volt – 2 arany- és 2 ezüstéremmel tért haza. Senánszky Petra 50 és 100 méteres uszonyos gyorson, illetve akadályúszásban a 4x50-es váltó tagjaként is aranyérmet szerzett. Ezen kívül a 4x100-as felszíni váltóval és akadályúszásban a 4x50-es vegyes váltóval egy-egy ezüstöt is begyűjtött. A debreceni sellőlány néhány héttel később Kolumbiában még nyert világbajnoki aranyat és egy ezüstöt is. Holoda Péter is arannyal tért haza a Világjátékokról és a vb-ről is. Debrecenben volt az U17-es női kosárlabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott a hatodik helyet szerezte meg. A HSE teniszezője, Bondár Anna elődöntőbe jutott a budapesti salakpályás tornán.

Fiatal debreceni vívónk, Battai Sugár Katinka pedig aranyérmet nyert a magyar női kardcsapat tagjaként a kairói vívó-világbajnokságon. Hanga Ádám, a Real Madrid kosarasa megtartotta immár hagyományos táborát a debreceni akadémistáknak, aztán elkezdődött a labdarúgó NB I., a Loki Kisvárdán 2–2-es döntetlent játszott. Tavaly először indult Magyarországról a Székelyföldi Körverseny, az országúti kerékpáros viadal mezőnye a Nagyerdei Stadiontól rajtolt. A DVSC Kézilabda Akadémia három játékosa, Csernyánszki Liliána, Kiss Csenge és Panyi Anna is tagja volt a bronzérmes magyar válogatottnak az U18-as világbajnokságon. Közben elrajtolt a férfi Futsal NB I., a Mezei-Vill győzelemmel, a DEAC döntetlennel nyitott.