Makray Balázs cégvezető fiatal, de nagy tapasztalatú szakemberként jellemezte az új klubigazgatót, aki tisztában van a nemzetközi és a magyar futballal is. Hayk Hovakimyan feladata leginkább a kapcsolattartás lesz a csapat és a vezetés között, a Haon a sajtótájékoztató után kérdezte az új szakmai vezetőt.

– Bár nagy adatbázissal rendelkezünk a hálózatunk futballistáiról, nem az a legfontosabb számunkra, hogy egyik partnercsapatunktól a másikba vigyük át őket. Mi az akadémiát és a fiatal, saját nevelésű játékosokat akarjuk fejleszteni, hogy később minél többet be tudjunk építeni az együttesbe. Ez a prioritás számunkra, de azt nem ígérhetem, hogy 11 magyar játékossal fogunk majd felállni. A játékospiac nagy, jelenleg felmérjük, hogy milyen számunkra megfelelő futballisták állnak rendelkezésre ott, és megpróbáljuk elhozni azokat a srácokat, akik egyértelműen segíthetnek nekünk megvalósítani a kívánt eredményeket. Jelenleg is elemezzük, milyen pozíciókban szükséges feltétlenül megerősíteni az együttest. Azt most nehéz megválaszolni, hogy mennyien érkezhetnek, de nagyjából négy-öt új futballista igazolása valószínű – nyilatkozta Hayk Hovakimyan, aki hozzátette, a jövő héttől elkezdődhetnek az aláírások és a bejelentések.

MSZ