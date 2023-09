Saját kezűleg vagy robottechnikával?

Manapság már teljesen releváns, egyúttal aktuális kérdés, hogy érdemes-e a porszívó kategóriájából élből robottechnikát kiszemelni, ami jóformán automatikusan végzi el a neki szánt feladatot. Nos, a válasz egyértelműen igen. A nagyon komoly paraméterekkel büszkélkedő variációk konkrétan olyan minőségű munkára képesek, ami simán megfelel egy saját kezűleg kivitelezett nagytakarításnak. Tény, hogy ezeknek az eszközöknek az ára nem csekély, ugyanakkor megéri úgy tekinteni a beruházásra, mint egy különösképpen hosszú távon megtérülő befektetésre. Mert az is. Természetesen, akinek ez nem fér bele a költségvetésébe, annak bőven akadnak még figyelemre méltó teljesítménnyel bíró robotporszívók, amiknek a szolgálata ugyan nem egyenlő a nagytakarítással, viszont a hétköznapi tisztázásokat könnyedén megoldják, így egy héten egyszer bőségesen elegendő ott is kitakarítani, ahova csak ritkán kukkant be az ember.

Ezen típusok kiválasztásánál ideális az okos technológia nyújtotta előnyöket is kiaknázni, azaz, még ha drágább is, olyan konstrukcióra szavazni, ami mobiltelefonnal irányítható. Ezek az eszközök olyan profi applikációval rendelkeznek, amiben még térkép is megrajzolható a porszívók számára, így biztos, hogy nem akadnak bele semmibe. Aztán, ha eljön az idő, akkor szépen visszamennek a töltőállomásukra egy kis energiafröccsért. Ha a kiszemelt modell minden nap rendet vág otthon, akkor az azt is jelenti, hogy maga a nagytakarítás mind időben, mind energiában sokkal kevesebbet követel majd, mint a robottechnika beavatkozását megelőzően.

Mi van, ha nem a robotos megoldás a legvonzóbb?

Nem kötelező elindulni ebbe az irányba. Vezeték nélküli modellek egyébként okos kiegészítéstől mentesen is megvásárolhatóak, de ezeknek a teljesítménye elmarad a vezetékes típusokétól. Ha egy olyan gép megkeresése és megtalálása a cél, ami tényleg brutális erővel, egyúttal hatékonysággal szív, akkor gyakorlatilag pikk-pakk pont tehető a nagytakarítás végére. Az, hogy ezt milyen sűrűn kell megismételni, eléggé egyénfüggő. Nem mindegy, hogy alapjáraton mennyire van igénybe véve az otthoni közeg, az sem mellékes, hogy milyen típusúak a felhalmozódó szennyeződések, mert mondjuk a kutyaszőrt garantáltan nem elég egy héten egyszer kiporszívózni. De ha kellően aprólékos a takarítás, akkor akár kéthetente is ráérhet az újbóli ismétlés, a heti gyakoriság pedig patika tisztaságot eredményezhet, amennyiben persze a körülmények ezt támogatják, illetve ha a hétköznap felbukkanó fennforgások akkor és ott, a keletkezésük percében orvosolhatóak.