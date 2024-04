Szakács állások és pozíciók Baján

Bármerre is járunk az országban, vendéglátó egységekből aligha van hiány. Így van ez a turisztikailag kedvelt helyeken még inkább, mint például Mohács és környékén is – nem olyan messze találjuk Baját a Duna mellett, a Mohácsi-szigettel szemben, amit mindenkinek megéri meglátogatnia. Ha pedig már ott van, enni egy jót! Ez általában így is szokott történni, így a szakácsokra is nagy a kereslet a városban.

Az aktuális bajai szakács állások a https://bajaallas.hu/allasok/vendeglatas linkre kattintva érhetőek el!

Mi a különbség szakács és séf között?

Úgy is mondhatnánk, hogy minden séf szakács, de nem minden szakács séf. Ergo, itt a konyhai hierarchián belül arról van szó, hogy a séf a “főnök”, aki nemcsak az ételeket főzi meg, hanem irányítja a teljes személyzetet – akárcsak egy edző a focicsapatot.

Természetesen nem minden vendéglátó egységben áll fenn ez a fajta hierarchia. Sőt, egy kisebb helyen, szűkös létszámmal ez nem is nagyon lehetséges. A szakácsok számára ugyanakkor remek karrierlehetőséget jelenthet bekerülni egy ilyen helyre, és a legprofibb körülmények között dolgozni. Igaz, a pörgés baj – de akit ez zavar, talán szakmát is tévesztett!

Út a séffé válásig!

Egy dolog valamit az elméletben tudni, a szakács szakma a gyakorlatról szól. Ez pedig elég egyértelműen és könnyen letesztelhető – akár laikus szemmel is, sőt, a vendéglátásban sokszor pont ez számít a legjobban. Tudás és tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki megmássza a ranglétrát. De egy szakács iskola vagy továbbképzés, az önfejlesztés és edukálódás a témában sem fog ártani! Így pedig a kereseti és előrelépési lehetőségek is igencsak megnőnek hosszú távon, és ki tudja, egy nap talán pont egy bajai étteremből indulva válik valaki igazi mesterséffé egy Michelin-csillagos étteremben.