Összegyűlt a koktélvilág színe-java a Mix & Mingle 2024 bajnokságon

A Mix & Mingle Magyar Bajnokságot minden évben a Magyar Bártender Szövetség szervezi meg az International Bartenders Association szabályai alapján. A versenyen nem csupán a dicsőséges bajnoki cím megszerzése a cél, az is óriási presztízsnek számít, hogy ki képviselheti Magyarországot a világbajnokságon, ahol a legkreatívabb és legtapasztaltabb bártenderek mérik össze tudásukat nemzetközi szinten.

A verseny elődöntőjét április 7-én a budapesti Mariott Hotelben tartották, ahol a bármixerek három kategóriában versenyeztek, és összesen 36 versenyző mérette meg magát. A nevezőknek a támogatók által felajánlott italokat kellett kötelezően felhasználniuk, hogy lenyűgözzék a zsűrit egyedi koktéljaikkal. A szponzoroknak köszönhetően idén is egy nagyon színvonalas eseményen vehettek részt a bártender szakma képviselői, valamint azok az érdeklődők, akik szerettek volna kicsit jobban belesni az italok világába, és közelebbről megismerkedni a mixer szakma szépségeivel.

A döntőre május 11-én és 12-én kerül sor a budapesti Corinthia Hotelben, a Goodspirit Rum & Cocktail Show keretén belül A finálé felépítése eltér az elődöntőtől. Az indulók tudását először elméleti teszten mérik fel, majd meghatározott koktélokat kell elkészíteniük. A döntősök közül a legjobb 5 kerül a végső fináléba, ahol egy a szponzorok által összeállított Mystery boxból kell majd dolgozniuk.

Hatalmas sikert értek el a piacvezető Bestmixer bártenderei

Az elődöntő legjobbjai között volt Stenger Máté és Klepács Tamás is, akik a Bestmixer, az ország legnagyobb bármixer iskolájának oktatói.

Stenger Máté „Mon Amour” fantázianevű koktéljával első helyről jutott tovább kategóriájában. A zsűrit lenyűgözte a fiatal mixer tehetsége. Italkölteményének nemcsak szerelmi történeti háttere volt elbűvölő, de ízvilága, frissessége is azonnal levette lábukról az ítészeket. Elnyerte a kategória legjobb itala címet, és legjobb technika különdíjat is neki ítélték.

Az ifjú tehetség mentora, Csötönyi Norbert, a Bestmixer iskola tulajdonosa volt, akivel hetekig készültek a versenyre, és aki korábban maga is rendszeresen és nagy sikerrel vett részt mixer versenyeken. Számos díjat és helyezést zsebelt be és jól ismert név a szakmában. Már több magyar bajnok és világbajnoki dobogós felkészítésében segédkezett. Ezúttal is sikerült olyan italt alkotniuk, amit a bírák nagyra értékeltek.

Máté mellett a Bestmixer szegedi oktatója, Klepács Tamás is fantasztikus eredményt könyvelhet el. Kategóriájában 4. helyezést ért el, így ő is ott lesz a májusi döntőben, valamint megkapta a legjobb italnak járó különdíjat.

Te is szívesen tartoznál a koktélvilág legjobbjai közé? Tanulj bártendernek!

Ha örömmel megméretnéd magad színvonalas mixer versenyeken, vagy csak egyszerűen új karrierre vágysz, akkor vár az ország legnagyobb bármixer iskolája.