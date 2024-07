Pénteken elrajtolt a magyar labdarúgás élvonala, az NB I. 2024/2025-ös szezonja, de egyelőre nehéz megjósolni, hogy mi lehet a pontvadászatban a végső sorrend. A Haon sportújságírói, Molnár Szilárd és Tóth Huba a H szektor podcast legújabb adásában azt vitatták meg, hogy az élvonalbeli labdarúgócsapatok a nyár folyamán mennyire voltak aktívak az átigazolási piacon. A zsurnaliszták többek között azt is megtippelték, hogy a DVSC a bajnokságban hányadik helyen végezhet.

H szektor: Szűcs Tamás berobbanhat az NB I.-be

Forrás: DVSC / Facebook

A H szektor műsorvezető szerint a mezőny első felében végez majd a DVSC

– A trónfosztásra ismét kevés az esély, a címvédő Ferencváros és a többi együttes között szerintem még nagyobb lett a szakadék – kezdte Tóth Huba. – Úgy gondolom, hogy az előző évekhez képest az Újpest a dobogóért fog küzdeni, ugyanakkor a jelenlegi játékoskeret alapján Loki is a mezőny első felében végezhet. A debreceniek egy éremmel maximálisan elégedettek lehetnének, de a negyedik vagy ötödik hely sem lenne kudarc. Bár Bódi Ádám távozása a szurkolóknál kiverte a biztosítékot, és a debreceni gárda akár jobban is erősíthetett volna, az érkezőket később akár még a kezdőcsapatban is láthatjuk. A szerb Arandjel Sztojkovics és a horvát Neven Djurasek mindenképp segítségére válhat a piros-fehéreknek, de Szűcs Tamásban is nagy potenciál van. Naoaki Senaga játéka azonban eddig még nem győzött meg, Batik Bence pedig sérült volt, így megítélésem szerint az első fordulókban ők még csereként juthatnak szóhoz. Megyeri Balázs helye biztos a kapuban, így a még érkező Pálfi Donátnak csak epizódszerep juthat – fogalmazott Tóth Huba, aki szerint a debrecenieknek a kieséstől nem kell tartaniuk, de a Nyíregyháza és a Kecskemét célja a bennmaradás kiharcolása lehet, a verseny a tavalyihoz képest pedig szorosabb lehet.

Szűcs Tamás berobbanhat

Molnár Szilárd sok mindenben egyetértett kollégájával, és ő is úgy véli, nem nagyon lehet majd elvenni az aranyérmet a ferencvárosiaktól. Érzése szerint, bár szinte mindig van egy meglepetéscsapat, idén nem lesz. – Végignézve a az NB I.-es klubok eddigi igazolásait számomra úgy tűnik, hogy a fehérváriak, a kecskemétiek és a zalaegerszegiek egyértelműen gyengültek, a fél kerettét kicserélő Diósgyőr és a két újonc, az örök rivális Szpari, valamint a szakajtónyi külföldivel próbálkozó Győr amolyan fekete ló. A Puskás Akadémia szokás szerint majd a végén húz bele az igazolásokba, viszont az Újpest és a Ferencváros erősödött. A lilákra rászakad a pénzeszsák, a ferencvárosiak pedig eddig is külön ligában játszottak a költségvetés szempontjából. Én személy szerint eddig nem vagyok elégedetlen a DVSC igazolásaival, Baranyai Nimród kivételével olyanok távoztak, akik kiegészítő játékosnak számítottak, ellenben Batik Bence, Neven Djurasek, Arndjel Sztojkovics és Szűcs Tamás személyében olyanok érkeztek, aki sokat segíthetnek majd a piros-fehéreknek. Vajda Botond lett tavaly az év felfedezettje, én nem csodálkoznék, ha legközelebb is Debrecenben maradna a díj: amit én eddig láttam Szűcs Tamástól a felkészülési mérkőzéseken, az nagyon tetszett. Ha elkerülik a sérülések, és nem áll meg a fejlődése, sok szép pillanatot szerezhet majd a Vasutas drukkereinek. Ha a Loki igazolna még egy gólerős csatárt, akkor én kifejezetten elégedett volnék a mostani átigazolási szezonnal. Feltéve, hogy nem távozik újabb kulcsember, úgy vélem, a 2-6. hely között végez majd a Debreceni VSC. A dobogó bravúros lenne, a 6. hely a minimum, az alatt minden más csalódás – fogalmazott Molnár Szilárd, aki szerint a Kecskemét, a Győr és a Nyíregyháza tartozik a kieséstől leginkább fenyegetett csapatok közé.