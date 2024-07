Helyi közélet 1 órája

Részletesen beszámolt az önkormányzat a debreceni rágcsálóirtásról

A Vízmű mellett szakvállalkozás is gyérít a városban, egészségügyi gázmestereket és speciális csalikat is bevetnek Az is kiderült, hogy Debrecen lakótelepei a leginkább fertőzöttek rágcsálókkal.

Haon.hu Haon.hu

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a rágcsálógyérítési feladatok végrehajtására Debrecen területén. Ennek keretein belül a felszín alatt a Debreceni Vízmű Zrt., a felszín felett szerződött szakvállalkozással végeztet deratizációs feladatokat, közölte pénteken a polgármesteri hivatal. Több módszerrel is irtják a rágcsálókat Debrecenben

Forrás: illusztráció / MW-archív Parkokban és a kertvárosban is irtották a rágcsálókat A Vízmű a szennyvízhálózat rágcsálógyérítése és az ezt követő állapotfenntartás elvégzése érdekében évi kétszer lát el ilyen jellegű feladatokat. Az irtást követő két héten belüli visszaellenőrzésre is nagy hangsúlyt helyeznek, illetve az esetleges bejelentések utáni kezeléseket is elvégzik. Az irtásban több csoport vesz részt egészségügyi gázmesterek irányításával. A munkák első alkalommal április közepén kezdődtek és a pótmunkákkal június közepéig fejeződtek be. A munkálatok érintették szinte az összes városrészt, beleértve a főbb lakótelepeket, parkokat, kertvárosi részeket, intézmények környékét – olvasható a közleményben. A Vízmű által megrendelt deratizációs munkát a Debrecen közigazgatási területén lévő szennyvízhálózat teljes hosszában hajtják végre évi kétszer. Az aknákban a kezelés kizárólag rágcsálóirtásra engedélyezett csalétkekkel történik. Átfogó irtás a csatornarendszerben az aknák felében történik irtószer elhelyezésével. Ez mintegy 8 ezer csatornaaknát jelent, s tartalmazza a kihelyezést és a 2 héttel későbbi visszaellenőrzést, fogyás esetén az irtószer pótlását. A lakótelepeken a legrosszabb a helyzet A felszín feletti rágcsálóirtás idén februárban kezdődött el. A munkákba itt is több munkacsoportot vonnak be, hogy a bejelentések kezelése minél gyorsabban megtörténhessen, de az időigényes góckutatás is egyhuzamban folytatódhasson. A munka során olyan speciális patkányetető szerelvényeket helyeznek ki, melyek rögzítése és mérete miatt az elrejtésük egyszerű, zárható, szóródásmentes belső kialakításuk van, s nagyon jól bírják az időjárási viszontagságokat, például az UV-sugárzást vagy a nagy hőingást, mutat rá a híradás.

Hozzátették: az elmúlt hónapokban feltérképezték a város frekventált részei, lakótelepei, közintézményeinek (óvodák, bölcsődék stb.) környezetét, és közel 300, monitorozásra és irtásra is alkalmas szerelvényt tettek ki. A deratizációs munkák során a szakemberek azt tapasztalták, hogy a lakótelepeken (Akadémiakert, Liget lakópark, Tócóskert, Újkert, Vénkert, Dobozi lakótelep) erős fertőzöttség tapasztalható. A város fertőzöttebb területei egyértelműen a lakótelepek és azok közvetlen környéke: Dobozi lakótelep, Viztorony utca, Derék utca, Tócóvölgy, Egyetem sgt., Wesselényi lakópark, Vénkert, Csapó utca, Kálvin tér, Doberdó utca, Böszörményi út, Sestakert, Nagyállomás környéke – írták végezetül..

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!