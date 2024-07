A Hajdú-bihari Napló 2024. szeptember 26-án tizenegyedik alkalommal rendezi meg nagyszabású állásbörzéjét Debrecenben, a Kölcsey Központban.

A jövőre folyamatosan gondolni kell! A Napló Állásbörzén az elmúlt években több ezer látogató fordult meg a cégek standjain, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról, vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek. Minden vállalat érdeke, hogy pozitív képet alakítson ki magáról, az állásbörze pedig kiváló alkalmat teremt arra, hogy a cég képviselői, az érdeklődők és a leendő munkavállalók személyesen találkozzanak egymással. A látogatók így első kézből tapasztalhatják meg, miért is lenne jó a vállalatnál dolgozni. Egy ilyen esemény marketingszerepe megkerülhetetlen: egy állásbörze manapság már messze túlmutat az önéletrajzgyűjtésen, ugyanis egyre több cég mutatja be a termékeit, sőt, van, amelyik ad belőlük kóstolókat is. Az állásbörze segítségével a munkaadók olyan kapcsolatokat teremthetnek, amelyek a vállalat fejlődését szolgálják, ugyanakkor csökkentik a munkaerőhiány és a munkanélküliek közötti szakadékot.

Jelentkezzen kiállítónak!

Munkaerő-problémával küzd? Nehezen találja a megfelelő munkatársat? A régió egyik legnagyobb állásbörzéje a munkáltatóknak is egyedülálló lehetőség, hidat teremt a munkaadók és az álláskeresők között. Nagyvállalatok, közép- és kisvállalkozók, cégek, oktatási intézmények is közvetlenül mutatkozhatnak be egy nap alatt akár több száz potenciális munkavállalónak, szakmát keresőnek. Találja meg a Napló Állásbörzén a megfelelő szakembert!

Kiállítók jelentkezését a [email protected] e-mail-címre várjuk!

Találkozzunk szeptember 26-án a Kölcsey Központban!