A Debrecenben vagy a régióban élő, Debrecen felé nyitott diákok számára számos lehetőséget tud kínálni a szakképzés. A 25 év alatti diákok nappali rendszerben tanulhatnak, jogosultak ösztöndíjra (amennyiben az első szakmájukat szerzik) és diákigazolványra is. Akik nemrégiben szerezték meg az érettségijüket, azok két évig tartó technikusi képzések közül választhatnak. Több mint 30 technikus szintű szakma érhető el a DSZC kínálatában. Ez egy olyan út, amely akár a felsőoktatás, akár a munkaerőpiac felé is vezethet. Ezen felül van közel 20 olyan szakmánk is, ahova már 10. osztállyal is lehet jelentkezni, így összesen majdnem 50 szakma közül lehet választani. A képzéseseinket Debrecen és agglomerációjának gazdaságához igazítjuk, tehát olyan szakmákat oktatunk, amelyek elvégzése után a végzettek a munkaerőpiacon boldogulni tudnak.

Természetesen újabb szakma vagy specializáció megszerzésére is van mód, hiszen az új rendszerben az első két szakmajegyzék szerinti szakma és az első szakképesítés ingyenes.

Az oklevelestechnikus-képzés előnyei

Az oklevestechnikus-képzés erősíti a szakképzés és az egyetemi képzés kapcsolatát. Ez egy magasabb szakmai tartalommal és színvonallal megvalósuló, az adott felsőoktatási intézménnyel összehangolt képzés. Már 6 szakma esetében elérhető oklevelestechnikus-képzésünk. Az itt végzettek egyszerűsített felvételi eljárással kerülhetnek be az egyetem megfelelő szakjaira, és kreditbeszámítást kérhetnek. Oklevelestechnikus-képzésben elérhetőek a Gépész technikus, Óvodai nevelő, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Turisztikai technikus és a Vegyész technikus szakmák.

Hogyan épül fel a felnőttek nappali rendszerű szakmai oktatása?

A felnőttek nappali rendszerű szakmai oktatása képzési fajtának nincsen közismereti tartalma, az általános műveltséget megalapozó tárgyak az érettségi vizsgával lezárulnak, a két év során kizárólag a szakmával összefüggő tudásanyag elsajátítása történik. Ez is két szakaszra oszlik. Először az ágazati alapoktatásra kerül sor, amikor a tanulók felkészülnek az ágazati, speciális általános ismeretekre, megismerkednek az ágazattal. Ezt a szakaszt egy ágazati alapvizsga zárja, ezután tudnak ágazaton belül szakmát választani. A képzés második szakasza a szakma oktatása, ahol lehetőség van arra, hogy teljes mértékben vagy részben egy gazdálkodó szervnél, duális partnernél valósuljon meg.