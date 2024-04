A falakon, a tetőn és az ablakokon-ajtókon át a fűtésre használt energia akár háromnegyede is haszontalanul elszökhet. Rengeteget költünk az utca fűtésére, pedig sokkal jobb befektetés lenne a lakásaink hőszigetelése. Az E.ON Komfort Szigetelés szolgáltatás révén most az E.ON szakértelmére és megbízhatóságára támaszkodva teremthetjük meg otthonunk energiahatékonyságát.

A legdrágább fűtés az, amivel az otthonunk helyett az utcát melegítjük. Ha nem megfelelő a hőszigetelés, a falakon keresztül akár a felhasznált hőenergia 35%-a is távozhat. A födémen és a tetőn át 25%, a nyílászárókon további 10-15% szökhet meg. Az összes hő- és energiaveszteség akár 75%-os is lehet – minden 4 forintból, amit elvileg az otthon melegére költünk, a gyakorlatban 3 forintot kidobunk az ablakon. Ezt nem csak a pénztárcánk sínyli meg, hanem a környezet is, hiszen a bolygó a fölöslegesen felhasznált fosszilis energia nélkül is ijesztő tempóban melegszik.

A fenti számsornak ugyanakkor létezik egy másik olvasata is: jó minőségű hőszigeteléssel minden 4 forintból, amit ma a fűtésre - vagy nyáron a hűtésre - költünk, akár 3 megtakarítható lenne. De ki garantálja a felhasznált anyagok és a kivitelezés minőségét ezen a sokszereplős, nehezen áttekinthető piacon?

Az energiaszolgáltató megoldása: E.ON Komfort Szigetelés

Az energiafelhasználás optimalizálásáról senki sem tud többet annál, mint az, aki évtizedek óta ezzel foglalkozik. Az E.ON nem csupán energiát biztosít ügyfelei számára, hanem olyan fejlett energetikai megoldásokat is, amelyek lehetővé teszik az energiahatékonyság növelését. Ebbe a körbe illeszkedik a vállalat E.ON Komfort Szigetelés elnevezésű szolgáltatáscsomagja, amely a homlokzat és a zárófödém hőszigetelését, illetve a nyílászárók cseréjét foglalja magába. Aki családi házban él, a teljes épületre kiterjedően igénybe tudja venni a szolgáltatást, de még a soklakásos társasházakban vagy a régi gangos házakban is van lehetőség a kézzelfogható megtakarítást hozó nyílászáró-cserére.

Forrás: E.ON

Az E.ON mellett szóló érv, hogy szakértői már az ingyenes szaktanácsadás, illetve előzetes felmérés során, a projekt megtervezésekor is az ügyfelek rendelkezésére állnak. Vagyis a hőszigetelést tervezők, ha az E.ON szolgáltatását választják, pénzügyi kockázat és elköteleződés nélkül hozzájutnak minden információhoz az indokolt beavatkozásokról és azok költségéről. Utóbbiról a weboldalukon található kalkulátor segítségével már az első beszélgetés előtt is tájékozódhatnak az érdeklődök. Így konkrét adatok birtokában hozhatnak döntést a beruházásról. Ugyanakkor fontos szempont lehet a választásnál a megbízhatóság is: a Magyarországon közel három évtizede jelen lévő vállalat szerződésben, garanciákkal vállalja a munka minőségét és határidejét, valamint részletfizetést is biztosít, így ügyfelei részben a megvalósított hőszigeteléssel elért megtakarításból fizethetik a beruházás költségeit.

A folyamat elindítása egyszerű: az E.ON Komfort Szigetelés aloldalán egy rövid elektronikus űrlap kitöltésével lehet kezdeményezni a visszahívást, és onnantól mindent az E.ON intéz , megbízható, professzionális színvonalon.