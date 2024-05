Áprilisban jelentette be Barcsa Lajos alpolgármester, hogy egy kis tereprendezéssel hivatalos parkolót alakítanak ki a debreceni Domokos Lajos utcán. A fejlesztés befejeződött, hétfőn a parkolót szegélyező növényzet is a helyére került, a végeredményről pedig közösségi oldalán posztolt Barcsa Lajos, aki egy előtte-utána fotót is megosztott a követőivel.

„Ezzel egy újabb területet sikerült rendbetennünk, melynek köszönhetően nem csak rendezettebb és biztonságosabb a parkolás, de a környezet is megszépült” – írta a képek mellé az alpolgármester, aki a Vénkert önkormányzati képviselője is egyben.

Nem ez az egyetlen parkoló azonban, ami ezekben a napokban újult meg Debrecenben: a Böszörményi út 31-37. előtti várakozóhelyet is fejlesztették, így ott is könnyebb lett a parkolás.