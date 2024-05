Szűk 15 évvel ezelőtt, 2009. november 15-én fizethettünk utoljára a régi papír 200 forintos bankjegyekkel. A zöld színű papírpénzt a hátulján a Lánchidat ábrázoló pénzérme váltotta fel, elődje viszont meghatározó tényezővé vált a gyűjtők körében. Tavaly például két papír 200-as cserélt gazdát csaknem egymillió forint értékben. Mitől lesz magas egy régi pénz értéke? Mennyit érnek a régi pénzek? Minden papír 200 forintos bankjegy értékes?

Nem elég, ha egy bankjegy régi

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A képlet nem egyszerű, ugyanis nem elegendő az, ha egy pénz régi. A gyűjtők körében meghatározó többek között az adott bankjegy vagy érme állapota, ritkasága és az, hogy mennyire felkapott az adott időszakban. Hiába lapul a fiókunkban egy régi papír 200 forintos, nem biztos, hogy azért a névértékénél többek kapunk. Gyarmati József, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Hajdú-Bihar vármegyei szervezetének elnöke avatott be a részletekbe.

A régi pénz akkor értékes, ha szép és ritka

– Már az is jelentős összeg, ha valaki az 1945 utáni forintból szeretne egy gyűjteményt létrehozni, de papírpénz esetén, 1926–27-től kezdődő címletek összegyűjtése egy budai villa árával vetekedhet – mondta a szakember. Mint kifejtette, a régi pénzek árait egyrészről az állapotuk, másrészről a ritkaságuk határozza meg.

A legelső, 1946 júliusában kiadott 10 forintos bankjegy hajtatlan példánya 800 ezer és 1 millió forintot is érhet, de például az 1938-as 50 filléres – amely nem került forgalomba – értéke felbecsülhetetlen. Ritkaságnak számítanak az 1926–27-es kiadású pengők is, az 1000 pengősök közül akad olyan, forgalomba került darab, melynek értéke 4 millió forint, de 8-10 milliót is adhat egy gyűjtő olyanért, amelyet abszolút nem használtak, és szép állapotban van.

Rendszeresen rendeznek régiségvásárt Debrecenben – lehet, hogy legközelebb ott cserél gazdát egy értékes papír 200 forintos

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mennyit érhet egy papír 200 forintos?

– A papír 200 forintos kapcsán mindenki azt hiszi, hogy mindegyik példánya milliókat ér, viszont ezt a bankjegyet mindannyian használtuk, kézről kézre forgott. A bankjegyek nagy része kopott, gyűrött. A Magyar Nemzeti Bank 2029. november 16-ig névértéken visszaváltja – mutatott rá Gyarmati József. A százezreket érő papír 200-as bankjegyeket jellemzően 2007-ben gyártották, a milliós tétel pedig egy adott betűazonosítóra vonatkozik. – Mindezek mellett a régi pénzek értékét a kereslet-kínálat is befolyásolja, a legjellemzőbb a gyűjtők közötti közvetlen adásvétel. Ez két ember üzlete, így pontosan sosem lehet tudni, mennyiért is cserélt gazdát egy-egy régi pénz – tette hozzá. Megjegyezte, a gyűjtők többsége nem szereti, ha gyűjteményeiket fotózzák, s nagy nyilvánosság előtt megosztják, ugyanis a fővárosban és vidéken is előfordult már, hogy elloptak egy-egy értékes – akár több száz millió forint értékű – gyűjteményt.

Gyarmati József elmondta, keddenként és vasárnaponként a debreceni VOKE Egyetértés Művelődési Központjában szívesen fogadja azokat, akik az otthon talált régi pénzeik értékéről tájékozódnának, de az érdeklődőknek segítségére lehetnek katalógusok, országos árveréseken és az online adásvételi oldalakon található információk. – Utóbbiaknál érdemes résen lenni, ugyanis előfordult már, hogy 10 ezer forintért kínáltak egy alig ezer forintot érő papír 200-ast – hívta fel a figyelmet a szakember.

A Vatera oldalát böngészve most is számtalan ajánlatot találhatunk papír 200-as bankjegyekre. Hajdú-Bihar vármegyében jelenleg egy 2005-ös kiadásút kínálnak a legtöbbért, 249 ezer forintért, de akadnak 99 ezer forintos, illetve pár ezer forintos tételek is. Az országos kínálatot tekintve látható, a milliós értékű papír 200-asok jelenleg nem elérhetők, de akadnak még bőven több százezer forintért kínált bankjegyek.