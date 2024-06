Parkolófejlesztésre is tudott forrást biztosítani az önkormányzat

Forrás: Kiss Annamarie

Összességében azt tudom mondani, hogy az elmúlt évtizedeknek a rossz fejlesztési döntései ránk borultak az elmúlt 4-5 évben. Azt senki nem várhatja el tőlünk, hogy ennyi idő alatt mindent korrigáljunk. Az előző ciklusokban látványberuházások történtek, a közterület és az intézményhálózat el volt hanyagolva, és most ezek után szaladunk. Hál' Istennek ebben partnerünk a magyar állam, a vármegyei önkormányzat. Abban is reménykedünk, hogy a város gazdasága jól fog prosperálni a következő években, ebből adódóan az adóbevételeink nőnek, és saját erőforrásból is tudunk olyan hiányosságokat megszüntetni, amelyeket 10-20 éven keresztül az előző vezetés elnézett

– összegzett a polgármester.

Érvényesíttetik a jogszabályokat a vendégmunkásokkal szemben

Tavaly felkapott téma volt a vendégmunkások hajdúszoboszlói megjelenése is, erre is kitértünk az értékelés során. – Szoboszló lakossága vendégszerető, de a vendégmunkások múlt év nyári megérkezése okozott egyfajta riadalmat, ezt fokozták azok az álhírek, amelyek megjelent különböző felületeken. Kétségtelen tény, hogy egy jobb előkészítéssel az emberek is másképp fogadták volna ezeknek a munkásoknak a megjelenését. Ez a jelenség ma is jelen van a városban, és nem örülünk annak, hogy Európa legnagyobb fürdőkomplexumának főbejáratától 150 méterre egy korábbi hotelt átalakítottak munkásszállóvá, ahol mintegy 350 harmadik országbeli vendégmunkás tartózkodik – hangsúlyozta Czeglédi Gyula. Megosztotta, ennek a létesítménynek nincs engedélye.

Az önkormányzat minden olyan szabályozást meghozott, ami a vendégmunkások távoltartását célozza, illetve a tömeges megjelenését próbálja korlátozni. A szóban forgó létesítmény esetében és más hasonló helyszínen is jelenleg a helyi jogszabályok érvényesítésénél tartanak, ez a jegyző jogosultsága, ő a szükséges lépéseket megtette. Jogszabály módosítást kezdeményeztek, melynek értelmében kiemelt gyógyhelyen és világörökségi területen ne lehessen munkásszállót létesíteni és üzemeltetni.

A polgármester úgy látja, az is probléma, hogy a vendégmunkások után nem akarnak adót fizetni, tehát a magyarországi jogszabályokat nem kívánják betartani. – Az önkormányzatok adózására vonatkozó jogszabály kimondja, hogy a munkavégzés céljából itt lévő idegen személy után is fizetni kell adót, kivéve, ha az adott településen végzi a munkáját. De ők nem a mi településünkön végzik a munkájukat, tehát utánuk a bérlőnek vagy a vállalkozónak fizetnie kellene adót. Itt még súlyos jogvitára is sor fog kerül, mert nyilván nem hagyjuk a város érdekét veszni ez ügyben – szögezte le. Azt is megtudtuk, jelenleg az összes hajdúszoboszlói szálláshelyek 2,5 százalékát foglalják el vendégmunkások, tehát egyelőre nem nevezhető tömegesnek a jelenlétük a városban.