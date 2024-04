Vasárnap reggel hét órától ismét óriási kínálattal, és nagyobbnál nagyobb kincsekkel várták az érdeklődőket Debrecenben, a Nagyerdei Stadionnál a már megszokott régiségvásárban.

A helyszínen természetesen a Haon fotóriportere is ott volt, aki megörökítette a gazdag kínálatot. A vásár mottója most is igaznak bizonyult: „Olyan nincs, ami itt nincs!”

A következő alkalom május 12-én lesz.