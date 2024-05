„A jövőbe és tovább…” A mesterséges intelligenciától (AI) a robotsebészetig címmel rendeztek workshopot a Debreceni Egyetem Learning Center előadótermében hétfő délután. Az eseményen a mesterséges intelligencia egészségügyben való alkalmazása volt napirenden, és számos előadást hallgathattak meg az érdeklődők, köztük olyan kutatóét is, aki szerint rengeteg előnnyel, de áldozattal is jár az innováció. No de kezdjük az elején.

A szemünk előtt elevenedett meg a mesterséges intelligencia a Debreceni Egyetem Learning Centerben

Forrás: Molnár Péter

Mesterséges intelligencia Debrecenben: ez nem sci-fi, hanem a valóság és a jelen

Szilvássy Zoltán rektor köszöntőjében rámutatott, hogy már a napjaink része a mesterséges intelligencia, ami perspektivikus és fejlődőképes. Mint elmondta, a Debreceni Egyetem kötelékeibe rendkívül jó sebészek tartoznak, akik vágynak a technológia ezen formájának megismerésére. Rávilágított, hogy többek között sugár-, ideg-, csont- és hasi sebészettel kapcsolatban is tartanak előadásokat, és azt is elárulta, hogy a napokban komoly, AI által vezérelt infrastruktúrát avatnak fognak felavatni az egyetemen – ilyen lesz például a DaVinci robot is.