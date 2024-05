A kocsi után húzott lapvibrátor és a fényes nappal körforgalomban driftelő BMW-s után azt hinné az ember, hogy már mindent látott az ember a debreceni utakon, de a most következő videót megnézve ezt bizony át kell egy kicsit értékelni.

A megdöbbentő felvételt pénteken késő este posztolták a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportba, és az látható rajta, hogy egy hátizsákos srác a Tisza István utcai buszsávban hasít a Széchenyi utca felé elektromos gördeszkán. Emelve a tétet, a deszkára egy Bluetooth-hangszórót is lerakott, a kezében pedig egy palack Kőbányait szorongatott, amibe ugyan nem ivott bele a felvételen, de így is kemény nézni, ahogy egyensúlyoz vele, miközben száguld az aszfalton. A videót egyébként a mellette haladó autóból készítették, és a benne ülők a GPS-es sebességmérést is bekapcsolták a náluk lévő mobilon:

e szerint körülbelül 50 km/h-val haladt a deszkás, amikor utolérték.

A videós poszt teljesen érthetően több száz reakciót és egy csomó kommentet generált. Többen is leírták, hogy mennyire sérülésveszélyes ez a mutatvány, az egyik hozzászóló nem finomkodott:

„Van vér a pucában.. ott általában sok a fakabát.. 😃 A másik, ha elperecel, akkor csontig becsókol az aszfalt.. az tuti.. xD”

De volt olyan is, aki ötleteket adott, hogyan lehetett volna még feldobni az egészet.

„ez így éjszaka tök menő lett volna egy kaszás köppenyben és sör helyett egy kézikaszával”

Így vagy úgy, reméljük, épp bőrrel megúszta a vakmerő kalandot.