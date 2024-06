Június elején járunk, ami azt jelenti, gőzerővel elstartolt az esküvőszezon. Áprilisban utánajártunk, 2024-ben mennyire jöhet ki egy esküvő, valamint arra is választ kaptunk, a tavalyi évhez képest történt-e jelentős áremelkedés. Bodnár Zsolt debreceni esküvőszervező, ceremóniamester a Haonnal megosztotta, több olyan debreceni helyszínnel egyeztetett a közelmúltban, amely idén nem emelt árat, sőt, jó pár helyszín az infláció csökkenése miatt egy-két extra kedvezményt is fel tud ajánlani a leendő ifjú pároknak, mint például minikoktélpult, csokiszökőkút stb. – Nyilvánvalóan nem azt mondom, minden ár/kiadás megegyezik az előző évivel, voltak árnövekedések, nem lehetett mindennek tartani az árát. Mélyebbre kell nyúlni a zsebben, mint 2023-ban, aminek legfőbb oka az infláció, ugyanis nagyon sok mindent húzott magával, és itt nem kizárólag csak az alapanyagárakra, vagy a rezsire kell gondolnunk, hanem a munkaerőre (szakács, pincér stb.), az ő díjazásukat is meg kellett emelni, hiszen nélkülük épp úgy nincs rendezvény, mint a többi szolgáltató nélkül – fogalmazott áprilisban. Hozzátette, ha a mostani esztendőben egy 80 fős szolidabb lakodalmat veszünk alapul, akkor mindennel együtt összességében körülbelül hét millió forintban kell gondolkodniuk a pároknak. Ennek nagy részét a rendezvényhelyszín viszi el, de ez érthető, hiszen a lakodalom 60 százalékát ez teszi ki szolgáltatás szempontjából. Most arra kértük Bodnár Zsoltot, segítsen nekünk abban, hogy mennyit, vagy mit érdemes nászajándékba adni az újdonsült házasoknak.

Bodnár Zsolt esküvőszervező osztotta meg a Haonnal, mennyi pénzt illik adni 2024-ben nászajándékba

Forrás: Szuhanics Mihály-archív

Tavaly ennyi pénzt „kellett” adni nászajándékba

Az előző esztendőben július közepén merültünk el a témában, akkor Koleszár Tünde esküvőszervező és Kurucz Ferenc, a Kerekerdő Rendezvényház vezetője világosított fel bennünket a számokról. – Napjainkban (2023-ban) körülbelül 50 ezer forintot illik adni nászajándékba fejenként. Ha már arról beszélünk, hogy adni is akarunk, akkor az említett 40 ezer forinton felül legalább 10 ezer forintot szánjunk oda ajándékba.

– Itt pedig még egy átlagos esküvőről beszélünk, nincs óriási csillogás, sztárfellépő, tűzijáték, kreatív fotózás stb. – ahogy Kurucz Ferenc fogalmazott. Hozzátette, nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy ha a párnak extra igényei vannak, akkor azokat a násznépnek kell kifizetnie. Ezért is hangsúlyozta, hogy a 40 ezer forint fejenként, amit a pár kifizetett a vendégre, az teljesen átlagosnak számít a mai árak mellett. A szervezők azt tapasztalják, a fiatalok sokkal inkább tisztában vannak azzal, mennyit illik nászajándékba adni, mint az idősebb korosztály. Ugyanis ők úgy gondolják, ha adnak fejenként 20 ezer forintot, akkor az teljesen rendben van, pedig nagyon is alásaccolják a költségeket.

Ha 50 ezer forintot adunk, akkor azt mondhatjuk, nem bántjuk meg a párt. Lehet, többen elsőre sokallják ezt az összeget, pedig ha belegondolunk, akkor csak be kell menni a boltba, és megnézni az árakat

– mondta a rendezvényház vezetője.