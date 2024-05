Hirdetés 2 órája

Lehetőségek egészségügyi munkakörökben való elhelyezkedésre Cegléden és környékén

Az állásportálok felületein az egészségügyi munkakörök széles skálán kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket a területen jártas, képzett munkavállalók számára. A szaktudás kamatoztatására Cegléd és más környékbeli városok, települések egészségügyi intézményeinél is adódhat mód, többek között a most felsorolásra kerülő pozíciók valamelyikében is!

PR cikk PR cikk

Forrás: freepik.com

Egészségügyi recepciós A recepciósok meglehetősen fontos szerepet töltenek be az egészségügyi intézmények mindennapi folyamatainak gördülékeny működésében. Nem csoda, hogy az olyan állápsortálok felületein, mint például a cegledallas.hu, rendre felbukkannak a munkakörre vonatkozó álláshirdetések: https://cegledallas.hu/allasok/egeszsegugy-gyogyszeripar. A pozíció betöltőinek feladatai elsősorban a kommunikációra, a páciensekkel való kapcsolattartásra épülnek, de emellett adminisztratív teendőik is akadnak bőséggel. Ők azok általában, akik a bejövő telefonhívások és e-maileket kezelik, valamint sok esetben az időpontfoglalásokkal kapcsolatos ügyintézés is rajtuk keresztül történik. Fontos feladatuk továbbá, hogy a beérkező pácienseket útbaigazítsák, és segítséget nyújtsanak számukra a keresett osztály, illetve a keresett orvos megtalálásban. Feladatkörük adminisztratív részét főként páciensek adatainak rögzítése, valamint az ezekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése teszi ki, de emellett egyéb ad-hoc jellegű feladataik is akadhatnak, beleértve akár a postai küldemények kezelését is. A munkakör felelősségei tehát alapvetően nem igényelnek egészségügyi képzettséget, ugyanakkor valamennyi esetben előnyt jelent a kiválasztás során, ha valaki rendelkezik releváns képesítéssel, továbbá némi tapasztalattal is a területhez kötődően. Fogászati asszisztens Egy jól működő fogászati praxisnak nem csak a fogorvos, de az asszisztense is meghatározó és megkerülhetetlen szereplője. Az ő munkája révén tud ugyanis a fogorvos teljeskörű és hatékony ellátást nyújtani a páciense számára. Úgyis mondhatnánk, hogy az asszisztens a fogorvos amolyan jobbkezeként funkcionál. Mindez azt is jelenti, hogy nem csak a vizsgálatok és a beavatkozások során nyújt segítséget, hanem egyéb, például az adminisztratív folyamatokban is: kezeli az időpontfoglalásokat, koordinálja a betegellátást és tájékoztatja a pácienseket az egyes felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. Persze a munka javát ez korántsem fedi le, az igazán változatos teendők csak a kezelések alkalmával következnek. Ennek során az asszisztens előkészíti a szükséges eszközöket a fogorvos számára, fertőtleníti és átadja azokat a kellő pillanatban, valamint általános asszisztenciát nyújt a kezelés egésze alatt. Munkájának mindezen kívül megkerülhetetlen része a kommunikáció is: tájékoztatja például a pácienseket a kezelésekről, illetve tanácsokat ad a kezelés utáni szájápolással kapcsolatban. Összességében tehát a munkakör feladatai igencsak felelősségteljesek és sokrétűek, így nem meglepő, hogy betöltésének alapvető feltétele a fogászati asszisztens végzettség megléte. Gyógytornász A gyógytornászok mindennapi feladatait jelentős mértékben meghatározza az adott intézmény specializációja, illetve a páciensek egyéni szükségletei. Általánosságban ugyanakkor elmondható, hogy tevékenységük a mozgásszervi betegségek és a testtartással kapcsolatos hibák javítása köré szerveződik. Munkájukat persze több előzetes konzultáció is megelőzi, hisz a gyógytornászok nem csak a betegekkel, hanem a kezelőorvosaikkal is kommunikálnak mielőtt kidolgoznák a torna konkrét terveit. A torna megkezdését követően pedig folyamatosan figyelik és dokumentálják a páciensek állapotának változásait. A szakmáról összességében elmondható, hogy művelőik előtt több lehetőség is adódhat Cegléden és a környékbeli városokban, hisz gyógytornászokat nem csak egészségügyi intézményekben, hanem például sportkluboknál és ápolási otthonoknál is rendszeresen alkalmaznak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!