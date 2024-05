Idén ötödik alkalommal szervezte meg a KDK Team május első vasárnapján, anyák napján a Flower&Cars elnevezésű luxusautó-találkozót a Józsaparkban. Az eseményt 14 órai kezdettel hirdették meg, azonban már 13 órakor egyre több csoportot lehetett látni, akik izgatottan várták, hogy megérkezzenek az autócsodák. Az érdeklődők örömére nem kellett sokáig rájuk várni, időben érkeztek a négykerekűek, amit, valljunk be, el is várunk tőlük, hiszen a luxusjárgányoknak nem illik késniük. Kicsit rátaposnak a gázra a szerencsés autótulajdonosok, és szinte már repülnek is csillogó-villogó autókkal.

Benett is részt vett a luxusautó-találkozón Józsán

A sokak által várt eseményen hatvan luxusautót mutattak be, mindenféle nagy márka megjelent a Józsaparkban, igaz, túlsúlyban talán a Ford Mustangok voltak, valamint a BMW-k, de akadtak szép számmal Mercedes-Benzek és Porschék is. Az mindenképpen biztos, hogy a kíváncsiskodók nem voltak csalódottak, ugyanis nem csak gyönyörködhettek a luxusautókban, be is ülhettek, a tulajdonosok minden kérdésre választ adtak, olyan volt, mint egy nagy baráti találkozó.

Jó ügy érdekében

Demeter Ábel Attila, a luxusautó-találkozó megálmodója a Haonnak elmondta, immár ötödik alkalommal szervezik meg az eseményt, ugyanis az évről évre egyre népszerűbb. – Az elmúlt években nagyon sok autótulajdonost ismertünk meg a barátaimmal, ezért találtam ki, mi lenne, ha minden évben szerveznénk egy olyan délutánt, amikor összefutunk, és megmutatjuk egymásnak a verdákat, illetve bemutatjuk olyan embereknek, akik lehet, még soha nem láttak testközelből több tíz millió forintos verdát. Az ország minden tájáról érkeztek most is résztvevők, Budapestről, Nyíregyházáról, Kisvárdáról és Kisújszállásról is jöttek autótulajdonosok – fogalmazott a főszervező. Majd kérdésünkre elmondta, egy 110 millió forintos Porschét, illetve egy 120 millió forint értékű Lamborghinit is megcsodálhatnak az autók szerelmesei.