Nagy Bogi számára bár hosszú évekig Balmazújváros jelentette az otthont, mégis Debrecent tekinti az origójának. Ennek apropóján megkereste őt a Haon, hogy mesélje el, mely helyszínekhez kötik a legmeghatározóbb emlékek a cívisvárosban. A jó időnek köszönhetően nemcsak beszámolt az élményekről, hanem szó szerint a „tettek mezejére lépett” stábunkkal.

Verőfényes napsütés, már-már kánikula közepette izzítottuk a kamerát (no és persze az autóban a klímát is), majd elindultunk a „várostúrára”. Ha már említettük a gépkocsit, épp arról mesélt Bogi, hogy február óta rengeteget vezet Budapestről Debrecen felé, amikor a belváros útjait szelve eszébe jutottak a forgalmi vizsgával kapcsolatos emlékei. Pontosabban vizsgáival, merthogy többször is próbálkozott…

– Háromszor buktattak meg forgalmin, de már három éve van jogsim – árulta el némi ironikus nevetéssel fűszerezve. Közben haladtunk a Nagyerdő felé, mivel ott várt minket egy olyan helyszín, amelyhez nemcsak a múlt, hanem a jövő is köti az énekesnőt.

2024 nyarán a Campus Fesztivál nagyszínpadán fog fellépni a Nagy Bogi Live

Úti célunkhoz közeledve egyre élénkebb képek jöttek elő az elmúlt évek fesztiváljairól, az esti koncertekről, az életérzésről és persze a másnapokról. 2023 nyarán a Nagy Bogi Live formáció még kisebb közönségnek adta elő dalait, idén viszont már merőben más lesz számukra a Campus Fesztivál: a Ködszínházhoz érve Bogi arról számolt be, hogy júliusban nagyszínpadon fog zenekarával fellépni.