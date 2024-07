Bulvár 1 órája

Cserpes Laura olyan dolgot árult el, amire nagyon sokan kíváncsiak voltak már

A debreceni származású énekesnő nemrégiben egy Instagram-sztoriban válaszolt követői kérdéseire, ahol személyesebb témák is szóba kerültek. Cserpes Laura most meglepő titkokat is megosztott életéről.

A Metropol beszámolója alapján, Cserpes Laura kimondottan szeret eleget tenni követői kérésének és gyakran válaszol nekik a feltett kérdéseikre. Ezúttal meglepő titkokat is megtudhattunk róla válaszaiból, többek között azt, hogy szíve már foglalt. A debreceni kötődésű énekesnő kedvese a háttérből is hallható volt, miközben ő a közönségéhez szólt, ami még inkább megerősítette, hogy komoly kapcsolatban él. Cserpes Laura meglepő dolgokat is megosztott életéről

Forrás: MW-archív Az énekesnő a videója közben „leplezte le” párját, miközben átment egy másik helyiségbe, ahol kedvese éppen focimeccset nézett, és megkérdezte tőle ugyanezt: Nekem most foglalt a szívem? – hangzik el a költői kérdés, s bár az ismeretlen férfi arcát nem mutatja meg, az egyértelművé vált, hogy Laura szíve foglalt, amelyre sejtelmes mosolyával is engedett következtetni. A posztban egyébként lerántotta a leplet csodaszép szájáról is: Apukámnak is ilyen szája van, ő azt szokta mindig mondani, hogy ez nem tuningolt, ez gyári extra – mondja vicceskedve. Cserpes Laura önmagunk elfogadásában hisz A szépség és önbizalom kérdése is terítékre került. Laura elárulta, hogy bár sokan dicsérik megjelenését és többen életmódtippeket kérnek tőle, számára a legfontosabb, hogy mindenki szeresse magát olyannak, amilyen. Hangsúlyozta, hogy a változásnak önmagunk elfogadásával kell kezdődnie. Laura saját tapasztalatairól is mesélt, elmondta, hogy voltak időszakok, amikor nehezen fogadta el magát, de az elmúlt két év során megtanulta értékelni és szeretni saját testét és kisugárzását. Voltak időszakaim, amikor nem voltam kibékülve saját magammal. De el kell jutnunk arra a pontra, amikor teszünk is valamit, hiszen a változás ott kezdődik igazán, amikor ezt meglépjük. Abban a pillanatban és állapotban kell szeretni önmagunkat, ahogy vagyunk. Nekem az elmúlt két évem erről szólt, hogy megtaláltam az utam saját magamhoz, a saját testemhez és az adott korszakomhoz. – fejtette ki gondolatait. Az énekesnő szerint a változás lehetősége a saját kezünkben van, a kemény munka pedig mindig kifizetődik. Laura elmesélte, hogy mindig olyan edzésformát csinál, ami jól esik és neki a változatos sport jött be igazán. Ugyanakkor neki is munka volt elfogadnia, hogy nőies alkata van. Nekem gömbölyűek a formáim és soha nem leszek atletikus alkat. Amint ezt elkezdtem elfogadni és megszeretni, sokkal könnyebb dolgom volt – vallotta be.

