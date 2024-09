Örömhírről számolt be Instagram-oldalán Dobó Ági, megszületett húgának legkisebb gyermeke, így újra kisbabát ringathat karjaiban a korábbi szépségkirálynő – írta meg a Ripost.hu.

Dobó Ági

Forrás: MW-archív

– Ő itt Holli, csodálatos Családunk legapróbb tagja, 2024 legszebb ajándéka! Hugikám kisebb lánya. Képzeljétek, majdnem a szülinapomra érkezett, épp úgy, ahogyan az én kisebb fiam a Hugim szülinapja előtt pár nappal! Tesómmal megkaptuk egy kicsit "egymást" az élettől a gyermekeink által is... És ami extra hihetetlen, hogy bár 1 nap 1440 percből áll, Natan és Holli UGYANAZT a hajnali percet választották születésük pillanatának! Ráadásul Holli is ugyanazon csodálatos, a biztonságot jelentő kezek között született, mint a Fiaim 11 és 8 éve! Ezúton is mindent köszönünk Doktor Úr! - írja a debreceni kötődésű Dobó Ági.