Több mint egy évtizede, 2012. április 3-án rendezték meg az első koncertet Debrecen akkor még új szórakozóhelyén, a belváros szívében. A Tankcsapda bulijával indult el (és zárul is majd, de erről még később) az éjszakai élet a Csapó utcán, azóta pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy a Roncsbár Debrecen legendás szórakozóhelyévé nőtte magát. Azonban egy korszak fog hamarosan lezárulni, hiszen mint korábban is beszámoltunk a hírről, a Fórum II. építése miatt október 24. után bezárja kapuit a romkocsma. Addig még, hogy egy kicsit merengjünk a múlt szép pillanatain, emlékezetes történéseket gyűjtöttünk össze az elmúlt 12 évből, illetve vetünk egy pillantást a jövőre is ebben a cikkben…

A Tankcsapda adta az első, és adja majd az utolsó koncertet a Roncsbárban

Fotó: Mate Krisztian

Szabályosan berobbant a Roncsbár a nyitás után

Emlékeznek még a nyitás körüli estékre, amikor az akkor alig pár éve felújított Halközből hirtelen szinte minden bulizni vágyó személy a Roncsbárba tette át a székhelyét? Merthogy gyakorlatilag csak portyázó szúnyogok zümmögését lehetett hallani…

Azon a napon, április 3-án jelent meg egy interjú a Hajdú-bihari Napló hasábjain a Tankcsapda zenészeivel, Lukács Lászlóval, Fejes Tamással és Sidlovics „Sidi” Gáborral. Akkor többek között arról is szó esett, hogy mondhatni, újonccal csapnak a tankok a húrok közé (szó szerint), mivel Molnár Levente, az akkori gitáros kikerült a bandából, a helyére pedig Sidi lépett.

A Tankcsapda koncertjét egy héttel később Ganxsta Zolee és a Kartel fellépése követte, akik dalpremierrel érkeztek Debrecenbe, a MiTiSzó című számukat akkor adták elő első alkalommal nagyközönség előtt. Nem is kellett sokat várni az átütő sikerre, mert ahogy teltek a hónapok, feljegyezhettük a Beatrice, a Quimby, az Anna and the Barbies, majd a Halott Pénz zenekarok neveit is a sokak által ismert, hazai előadók között.

Az a bizonyos Tankcsapdával készült interjú a Napló hasábjain még a Roncsbár nyitásának napján

Forrás: arcanum

Emlékeznek még valamelyik Roncsbár Ketrecharc Gála meccseire?

Fejes Tamás és Bernáth Csaba, a két tulajdonos nem csak magyar zenekarok koncertjeit hozta el Debrecenbe, 2014 nyarán például a Walking Papers formáció lépett fel az egyébként Guns N’ Roses-ban játszó basszusgitárossal, Duff McKagannnel a soraiban (Sidi bal karján van is egy tetoválás, ami Duff nevét ábrázolja, szóval a közönség mellett a zenészeknek is óriási dolog lehetett, hogy ekkora sztár lép fel a Roncs színpadán…).