Nagy Bogi: A családalapítás még abszolút nem aktuális

Nagy Bogi nyolcévesen kapott először fizetést, majd megjárt több tehetségkutatót, később Petőfi Zenei Díjra és a Glamour Women Of The Year címre is jelölték. Tavaly férjhez ment, idén márciusban kiadta első nagylemezét, jelenleg klubturnézik, áprilisban pedig fellép a Budapest Parkban.

A debreceni születésű énekesnő, Nagy Bogi nevét bizonyára már az egész országban ismerik a magyar zene kedvelői – közel 80 ezren követik Instagramon, és több mint 12 millió megtekintést generáltak a dalai YouTube-on. Azt már talán kevesebben tudják, miként indult el a karrierje, és milyen gyorsan kellett saját kezébe vennie a sorsát ahhoz, hogy boldogulni tudjon a hazai zeneiparban. A Haon podcastadásában részletesen mesélte el, miként élte meg legnehezebb és legboldogabb időszakait – utóbbi ráadásul jelenleg is tart, mert férjhez ment, kiadta az első nagylemezét, klubturnézik, és fellép majd a Budapest Parkban is. Nagy Bogi és párja, Nyári Marcell egy 2023-as budapesti díjátadón

Forrás: MW-archív Bogi először a kezdetekről számolt be: elmondta, hogy szülei zenetanárok, így gyakorlatilag a vérében van a dallamok iránti kötődés. Bár több hangszeren is játszik, mégis azt érezte már gyerekkorában, hogy jobban szeret énekelni. Ez nyolcévesen kifizetődött neki (szó szerint), mivel egy óvodai fellépésen kapott „munkabért” a produkciójáért először – kétezer forintot. Caramel évekig egyengette Nagy Bogi pályáját Elmesélte, hogy négy esztendővel később vonakodva, de elengedték a szülei Az ének iskolája című műsorba, 2017-ben pedig a Sztárban sztár meg egy kicsiben is kipróbálhatta magát. – Caramel volt Az ének iskolájában a mentorom, és megígérte a csapatából mindenkinek, hogy készít egy dalt és egy klipet, hogy segítsen minket az utunkon. 2015-ben mindenkinek megcsinálta (kivéve Boginak – a szerk.)… – jegyezte meg. Hozzátette: amikor hazaért, azt gondolta, hogy elfelejtették, de később kiderült, hogy a híres énekes csak egy dalban megfogalmazható tökéletes pillanatra várt Bogi életében. Ez az alkalom a fiatal tehetség első mélypontja volt, amikor fel kellett költöznie Budapestre. Mivel mindig is szeretett volna színpadon állni és televízióban szerepelni, továbbra sem állt le: 2019-ben A Dal válogatóin is túljutott, és a döntőig meg sem állt. Elárulta, hogy a szerkesztők szerint néhány szavazaton múlt csak az Eurovíziós Dalfesztiválra való kijutás, végül második lett, de nem bánja, hogy így alakult. Még kétszer elindult a tehetségkutatóban, de nem a verseny-, hanem a kalandszellem motiválta. Bár elmondása szerint már nem fog többet hasonló megmérettetéseken részt venni, mégis eljátszik néha nevezés a gondolatával a show-k magas izgalmi faktora miatt. Bogit 2020-ban Petőfi Zenei Díjra jelölték, 2022-ben pedig a Glamour Women Of The Year címre pályázók között is esélyesként szerepelt, de egyik kategóriában sem díjazták. Azonban nem maradt „trófea” nélkül: a tavaly megjelent Félek című dallal platinalemezes lett. Büszke vagyok arra, hogy jelöltek ezekre a díjakra, mert szerintem nagyon nehéz helytállni. Nemcsak nőként, hanem egyáltalán nulláról építkezni. A műsorok után ezt nem mondják el, hogy hogyan maradj fent. Lehet, ha kapsz figyelmet, és szerepelsz egy műsorban, akkor azt érzed, hogy hú, te most megcsináltad, viszont utána, amikor kikerülsz az életbe, akkor kell tudni érvényesülni – húzta alá. Megjegyezte: útmutatásra lenne szükségük a versenyzőknek a dalszerzésre és a producerekkel való közös munkára vonatkozóan. A fiatal énekesnő esetében ez nem maradt el, mivel Molnár Ferenc Caramel megmutatta neki a zeneipar csínját-bínját. Testképzavarral küzdött, a közösségi médiában kért segítséget Bogi nagyon szereti a rajongóit, akik akkor is mellette voltak, amikor testképzavarral küzdött, és ezt felvállalta az egyik Instagram-posztjában. Azért szerettem volna erről beszélni, mert a social media arról szól, hogy mennyire csodálatos és tökéletes az életed. Ezeket a dolgokat én is féltem bevallani a négy fal között és otthon a családnak – hangsúlyozta. Két éve alakult meg a Nagy Bogi Live nevezetű formáció, ami Bogi mellett négy debreceni fiatalemberből áll, akikkel nagyon szeret együtt dolgozni. A közös munka annyira hatékony, hogy a március 1-jén megjelent nagylemezhez kapcsolódóan országos klubturnét tart a zenekar. Ennek állomásai között szerepel a fővárosi Dürer Kert, Debrecen, Székesfehérvár és Győr is. Április 26-án pedig más rendezvényen ugyan, de a Honeybeast előzenekara lesznek a Budapest Parkban. Mesébe illő lánykérés az Egyesült Államokban Bogi azt is elmesélte, hogy miként kérte meg a kezét párja, Nyári Marcell az Egyesült Államokban. – Három napot töltöttünk New Yorkban, és megbeszéltük, hogy az egyik reggel megnézzük a napfelkeltét a Brooklyn hídon. Mesébe illő jelenet volt, amikor sétáltunk a hídon, és egyszer csak letérdelt. Azóta pedig már össze is házasodtunk, de mindkettőknek a karrierépítés az elsődleges, a családalapítás még abszolút nem aktuális. Van egy kiskutyánk, egy kertes házunk, és boldogan éljük a napjainkat – mondta az énekesnő. Kijelentette, hogy a költözés ellenére mindig az origója marad a cívisváros, ráadásul debreceninek is vallja magát, pedig gyerekkorát Balmazújvárosban töltötte. A debreceniség érzését és a város szeretetét minden bizonnyal tovább fogja erősíteni, hogy a júliusi Campus Fesztiválon nagyszínpadon fog fellépni együttesével.

