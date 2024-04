Újabb nemzetközi sztárt leplezett le hétfőn a Campus Fesztivál közösségi oldala,

mint kiderült, a nagyerdei buli résztvevőihez Rita Ora is csatlakozik, aki a kapcsolódó esemény szerint július 27-én, szombaton 22 órától áll színpadra a Nagyerdőn..

Felsorolni is nehéz, hogy a koszovói albán származású brit énekesnőnek mennyi slágere van, de a YouTube-on több száz milliós nézettséggel futó Let You Love Me-t, az Anywhere-t vagy a Liam Payne-nel közösen készített For You-t érdemes külön is kiemelni.

Az éneklés mellett Rita Ora a televízióból is ismert, többek között a brit The Voice és az X-Faktor zsűrijébe is beült korábban. De filmszerepei is voltak, amelyekből talán A szürke ötven árnyalata-trilógia maradhatott meg a legjobban a nézőknek.

Erős nemzetközi mezőny

Rita Ora a mostani bejelentéssel illusztris nemzetközi csapathoz csatlakozott: február közepén vált hivatalossá, hogy az idei Campusra eljön Darude, Martin Solveig, a Mando Diao, a Danko Jones, valamint Gayle is. De természetesen a hazai zenei élet krémje ugyancsak képviselteti magát a fesztiválon, ahol a Tankcsapda például háromszor lép majd fel, de itt lesz Azahriah, a Thy Catafalque a Republic és még sok-sok más zenekar.

A fesztivál idén július 24-28-ig tart. Mint megírtuk, az eredeti tervek szerint ez az intervallum július 17-21. lett volna, de mivel nyáron rendezik a városban a sok ezer érdeklődőt vonzó Európai Egyetemi Játékokat, a lehetséges infrastrukturális és technikai ütközéseket figyelembe véve tolni kellett a dátumon.