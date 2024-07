Busszal megkerülni a Földet? Erre akár többször is vállalkozhatott volna a Volánbusz Zrt. sofőrje. Kathy Sándor több mint három évtizede tartó pályafutása során ugyanis bőven átlépte a másfél millió levezetett kilométert, ráadásul balesetmentesen(!). Viszont hogy miként jutott el idáig, minek köszönheti szakmai sikereit, és miért kedvelik őt nagyon sokan, nem lőnénk le rögtön. Kezdjük a nem hétköznapi karriertörténetet az elején, amit Volánbusz Zrt. alkalmazásában álló hajdúböszörményi buszsofőr a cég debreceni telephelyén mesélt el nekünk.

Kathy Sándor 32 éve dolgozik buszsofőrként

Forrás: Molnár Péter

A buszsofőr 32 éve űzi hivatását

El tudják képzelni, milyen lehet legalább 30 éve egy cég alkalmazottjaként dolgozni? Talán az idősebbeknek ismerős lehet ez az érzés, a fiatalabb generáció számára pedig inkább riasztó. Szinte hallani a meglepett hangokat, hogy „Te jó ég! Hogy lehet ezt kibírni? Én tuti megőrülnék…”. No, persze, ez egy életszemléletet is megkíván, és alighanem kevesen mondhatják el magukról, hogy töretlen motivációval lépnek be munkahelyük ajtaján minden egyes nap. Kathy Sándor viszont 1992. június 14. óta ül a volánnál (szó szerint), és percre pontosan emlékszik, mikor indult először útnak – és hát igen emlékezetesre sikerült a bemutatkozás…

A 12:10-es járatot kaptam meg először, millió aprópénzzel a kasszában. A Böszörményi úti megálló felé haladtam, és mikor megálltam, kinyitottam az ajtót, szálltak fel az utasok, én kihúztam a kasszát, aztán persze, hogy kiborult az összes érme a földre… Hát, ez elég kellemetlen indítás volt, rögtön az első nap, az első járaton…

– emlékezett vissza kissé pirulva. Jóllehet, akkor még szoknia kellett a buszt, ugyanis korábban teherautót és kamiont is vezetett: előbbivel bejárta Magyarországot, utóbbival pedig egészen Moszkváig ment – legalább a helyismerettel már nem volt gondja.

Miután leszerelt a katonaságnál, úgy gondolta sofőrnek áll, mivel édesapja és testvére is a Volánbusz alkalmazásában állt már akkor, a céghez pedig jellemzően vagy jó kapcsolatokon, vagy „kihalásos” úton lehetett felvételt nyerni, vagyis ha nyugdíjba mentek az idősek. És ha már bekerült valaki, elsősorban nem a vezetőségnek, hanem a tapasztalt kollégáknak kellett megfelelni, mivel ha ők jó véleménnyel voltak az új kollégáról, az igen sokat jelentett.