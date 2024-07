A sztárfellépők mellett számos helyi zenekart és zenészt is felfedezhetnek azok, akik a Campus Fesztiválon szemfülesen róják a sorokat, vagy már a készülődés időszakában górcső alá vették az idei felhozatalt. Számos vármegyei zenekar talál itt rá évről-évre közönségére, ezúttal sem volt ez másképp: a Campus Fesztivál nyitónapját a debreceni Blues From Hell zenekar is színesítette.