A Google és az Apple alkalmazásboltjaiban elérhető okostelefonos arccsere alkalmazások újabb megoldást kínálnak ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia által generált pornóképek – ártatlan áldozatok arcával – egyre könnyebben elkészíthetőek legyenek. Ezen „vetkőzős” alkalmazásoknak a használata világszerte terjed az iskolákban, s a közelmúltban két floridai középiskolás diák letartóztatását eredményezte. Nemrég a sajtó beszámolt egy Washington állambeli középiskolában történtekről: a rendőrség több diák ellen indított nyomozást, mert „vetkőző” alkalmazást használtak egy iskolatársukról és terjesztették a képeket.

A diákok a TikTokon találták meg az alkalmazást, mert az szintén népszerűsíti az ilyesmit. Decemberben számoltak be arról, hogy a Twitter is megjelenített reklámokat ezekhez a deep fake alkalmazásokhoz. Mint mi is megírtuk, az Instagram újabb fejlesztéseket jelentett be, hogy automatikusan felismerje a meztelen képeket a tinédzserek személyes üzeneteiben, elhomályosítja azokat, és figyelmeztető képernyőt jelenít meg a küldőknek és a címzetteknek egyaránt.