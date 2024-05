Ahogy közeledik a szezon vége, a szurkolókat már nemcsak csapatuk szereplése, hanem a következő idény is egyre jobban foglalkoztatja. Pontosabban az, hogy vajon kik érkezhetnek és kik távozhatnak attól a klubtól, amelyért dobog a szívük. Egyre több hivatalos, félhivatalos, vagy pusztán légből kapott információ lát napvilágot a hírekben, vagy a különböző fórumokon. Sok drukker szerint ezek a hírek talán még izgalmasabbak, mint maga a bajnokság, lehet véleményt cserélni a vélt vagy valós kiszemeltről, vagy éppen arról, ki szerint hol kellene megerősíteni a csapatát. Természetesen már a DVSC alakulatával is boronáltak össze játékosokat, portálunkon arra vállalkoztunk, hogy összeszedjük ezeket a neveket., hátha közülük kerül ki majd valamelyik új igazolás.

Kiket hoztak eddig szóba a DVSC gárdájával?

Kezdjük a sort azokkal a játékosokkal, akikkel kapcsolatba hozták a DVSC együttesét:

Ötvös Bence

Az egyik legfrissebb információ, hogy Ötvös Bence, a Kisvárda játékosa után érdeklődik a Loki. A hírt a csakfoci.hu oldal hozta le, az információik szerint a ZTE, a Debreceni VSC és a Paks is szívesen látná a soraiban a nyíregyházi születésű, 26 éves belső középpályást. Ötvös az elmúlt közel három és fél év alatt 115 mérkőzésen lépett pályára a szabolcsiaknál, ezeken négy gólt és tizennégy asszisztot jegyzett.

Ötövös Bence beleillik a DVSC profiljába

Christian Gomis

Portálunkon olvashattak róla, hogy a mezőkövesdiek középpályása, a szenegáli születésű Christian Gomis többször is feltűnt már a DVSC stadionjának lelátóján. A játékossal a kövesdiek tavasszal szerződtetett szerb edzője, Milan Milanovics úgy tűnk, nem számol, utoljára februárban lépett pályára a borsodiaknál a 202 centiméter magas, 25 éves labdarúgó. Ráadásul az elmúlt időszakban elmérgesedett a klub és a játékos viszonya, a matyóföldiek szerint a játékos nincs megfelelő állapotban, ezért nem nevezik a meccsekre, melyre Gomis az Instagram-oldalán vágott vissza azzal, hogy szó sincs ilyesmiről, és elvárja, hogy a borsodiak a teljes igazságot mondják. Erre elkezdődött egy nyilvános adok-kapok, a mezőkövesdiek kiposztolták, hogy a labdarúgó amíg saját csapata meccsét a tévében nézte meg, a Loki bajnokiját a Nagyerdei Stadionban. Ennek ellenére a játékos továbbra is lelkesen látogatja a piros-fehérek találkozóit.

Christian Gomis többször is megtekintette a DVSC bajnokiját

Mario Ilievszki

A Nemzeti Sport úgy tudja, két élvonalbeli csapat is érdeklődik Mario Ilievszki, a Kisvárda 22 éves, U21-es északmacedón válogatott csatára iránt, aki a szabolcsiak kiesése esetén bizonyos feltételekkel távozhat a klubtól. Vannak olyanok, akik megesküsznek rá, hogy az egyik klub éppen a Debreceni VSC… A Transfermarkt szerint a szerződése 2025-ig érvényes, de tartalmaz még egyéves opciót is. Csakhogy a sportnapilap információi szerint arra vonatkozóan is van kitétel a megállapodásban, ha kiesik a Kisvárda az élvonalból. „Ilievszki szerződésében meg van határozva, milyen feltételekkel válthat klubot, ha a Kisvárda kiesik az NB I.-ből. Két élvonalbeli csapat is érdeklődött már a csatár iránt, aki jövőre is szeretne az első osztályban játszani, olyan klubnál, melyben folyamatosan lehetőséget kap” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban a csatár menedzsere, Radványi Dávid.

Mario Ilievszki is kiszemelt lehet a DVSC együttesénél

A játékos menedzserirodája egyébként szívesen működik együtt magyar klubokkal, több kliensük jelenleg is az NB I.-ben futballozik, mások korábban fociztak a hazai élvonalban, így komoly esély van rá, hogy ha távozik, akkor országon belül vált klubot a támadó.

Érdekesség, hogy kisvárdai klubnál már korábban jelezték, kiesés esetén sem feltétlenül válnak meg a légiósaiktól, ezt egy elég kemény hangvételű közleményben meg is erősítették. Ebből kiderült, csak azok a külföldi játékosok távozhatnak, akikkel a klub vezetése erről meg tud állapodni, automatikus, vagy egyoldalú szerződésbontás a futballisták részéről fel sem merülhet. Ha mégis, annak komoly következményei lesznek a játékosra és az új kenyéradójára nézve is.

Cipruson nézett meccset a DVSC sportigazgatója

Egyelőre ezeket a játékosokat boronálták össze valamilyen formában össze a DVSC együttesével, de természetesen ezzel nem ért véget a kutakodásunk. Tudvalevő, hogy a kluboknál a játékosok átigazolásáért a legtöbbször a sportigazgató a felelős. Ezt a posztot a Loki gárdájánál Hayk Hovakimyan tölti be, aki az egyik Instagram-sztorija alapján két hete Cipruson tekintette meg az AEL Limassol-Nea Salamina bajnokit. Információnk szerint nem nyaralni volt a szigeten, de feltételezhetően nem is a ciprusi futball fanatikusa, így nagy valószínűséggel játékost figyelt meg a mérkőzésen. A DVSC hivatalos oldalának adott egyik korábbi interjújában Hayk Hovakimyan beszélt arról is, hogy a klub a külföldi játékosok leigazolását illetően fix stratégiát követ, mely szerint 27 év fölötti idegenlégióst csak a legvégső esetben igazolnak.

A DVSC sportigazgatója Cipruson nézett meg bajnokit

Ezt figyelembe véve megnéztük a két ciprusi klub játékoskeretét, és találtunk pár, a profilba talán beleillő futballistát. A vendégcsapatból gyakorlatilag mindenki átcsúszott a szűrőn, ám az AEL Limassol gárdájából is szóba jöhet pár potenciális jelölt:

a 21 éves argentin balhátvéd Lautaro Cano, akit a Vélez Sarsfield együttesétől vettek kölcsön a ciprusiak;

a 25 esztendős angol védekező középpályás, George Marsh;

a Sierra Leone-i válogatott balszélső, a 26 éves Jonathan Morsay;

valamint a jónevű Themistoklis Themistokleous, a Limassol 20 esztendős csatára.

Amennyiben egyikük teljesítménye sem nyerte el Hayk Hovakimyan tetszését, vagy csak a foci szeretetéért ment ki Ciprusra a szakember, akkor is jól szórakozott, mert a mérkőzés amúgy 5-4-es eredménnyel zárult.

Lehetnek távozók is a Lokitól

Természetesen nemcsak érkezők, hanem távozók is lehetnek a DVSC alakulatánál. Egy korábbi írásunkban annak próbáltunk utánajárni, kik azok a labdarúgók, akiknek kifut(hat) a szerződése a Loki együttesénél. A korábbi évekkel ellentétben a Debreceni VSC már nem ad hivatalos tájékoztatást arról, mennyi időre köt szerződést, vagy mennyit hosszabbít egy-egy játékosával, ami valahol érthető, hiszen nem szeretné rontani a helyzetét a játékospiacon. Az más kérdés, hogy a nyugati bajnokságokban vagy maguk a klubok hozzák az ilyesmit nyilvánosságra, vagy valamelyik transzferguru írja meg, de a hazai labdarúgás közegében még egyiknek sincs igazán kultúrája.

Újabb információink szerint a lejáró szerződésű játékosokkal kapcsolatban messze nem annyira rossz a helyzet a DVSC háza táján, ahogy esetleg a szurkolók vélik, ugyanis több, kifutó szerződésű labdarúgó kontraktusa is meghosszabbodott az eredeti megállapodásba bekerült feltételek teljesülése miatt.

Azzal a pár labdarúgóval, akinek valóban lejár a szerződése, mi úgy tudjuk, folynak tárgyalások, és várhatóan az ő esetükben is előbb-utóbb megegyezésről számol majd be a Loki. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenki marad, hiszen a DVSC vezetői nem titkolják, a csapat költségvetésénél számolnak a játékoseladásokból befolyó összegekkel, gondoljunk csak Dorian Babunszki, Baráth Péter, vagy éppen Antonio Mance játékjogának értékesítésére. Az is nagy kérdés, mi lesz a télen a Napredaknak kölcsönadott szerb támadó, Andrija Majdevac sorsa, vagy például lesz-e még visszaút az NB III.-as keretbe száműzött portugál-svájci középpályás, Joao Oliveira számára.