Június utolsó hétvégéjén egy háromnapos családi mulatságra hívja Rákosmente a bulizni vágyókat, ahol egy izomsorvadásos debreceni kisfiú, Kneifel Ádin gyógyulásáért gyűjtenek. A vásáron neves magyar előadók slágerein mulathatunk, miközben egy jó ügyet szolgálunk – számolt be róla a Metropol.

Országszerte jótékonysági eseményeket szerveznek Kneifel Ádin támogatására, akin egy nagyon drága, 1,3 milliárd forintos génterápia segíthet.

A Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedő kisfiú izmai folyamatosan sorvadnak, ami végül kerekesszékbe kényszeríti, és elérheti a légzőszerveit is, bénulást okozva. Csak egy amerikai génterápia képes megállítani a betegség előrehaladását, és a szülők már egy éve gyűjtenek a szükséges összegre.

Az óriási költséget azonban nagyon nehéz összegyűjteni. Most Rákosmentén egy gasztrovásárt szerveznek Ádin támogatására, ahol három napon át ingyenes programokkal várják a családokat a jótékonykodás jegyében.

A család rendületlenül gyűjt kisfiuk gyógyulásáért.

Forrás: Napló-archív

Összefogással sikerülhet

A jótékonysági esemény szervezőjének ötlete volt a háromnapos fesztivál. Legutóbbi alkalommal az SMA1-es Noelnek segítettek hasonló rendezvénnyel, ahol hatalmas összeg jött össze a kisfiúnak. A terv most is ez: az ingyenes rendezvényen a szórakoztató programok és koncertek közben lesz lehetőség adakozni a több helyre is kihelyezett dobozokba. Szombaton ráadásul maga a „sztárvendég”, Ádin és családja is jelen lesz.

Fellép majd a Happy Gang Coryja, Merci B & Burai és Atis x Imir is, de egész hétvégén magyar zenei palettával készülünk, ingyenes gyermekprogramokkal, hogy az egész XVII. kerületet kicsábítsuk a piacra, sőt ha lehet, egész Budapestet. Így reméljük, hogy a három nap alatt egy nagyobb összeget össze tudunk gyűjteni Ádinéknak, amit teljesen egészében átadunk a családnak

– részletezte az esemény szervezője a Metropolnak. – A rendezvényen igazi sztárparádé lesz, hiszen többek között Bódi Csabi és Vastag Tomi is megmutatja majd a művészetét, ráadásul a hírességekkel fotózkodni is lehet, sőt dedikálni ők is fognak. A szervezők remélik, hogy az egész környéket megmozgatja majd az esemény és segíthetik a nagybeteg Ádin gyűjtését.