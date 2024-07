A nyári időszak egyik kellemetlensége a vérszívó szúnyogok jelenléte, amelyek ellen heti rendszerességgel lép fel – mind földön, mind levegőben – egyrészről a katasztrófavédelem, másrészt a települési önkormányzatok. Az alábbiakban összeszedtük azon hajdú-bihari településeket, amelyeken a következő napokban szúnyoggyérítéseket végeznek.

Hajdú-Bihar több településén is földi úton végeznek szúnyoggyérítést

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Berettyóújfalu közigazgatási belterületén, földi úton történő, kémiai szúnyoggyérítés lesz július 29-én a napnyugta utáni órákban Deltasect Plus 1,2 ULV készítménnyel – számolt be róla közösségi oldalán Muraközi István polgármester. Mint írta, a pótnapok július 30-31. napjai, napnyugta utáni órákban. Ugyanekkor indulnak el Nagyhegyesen, Hajdúböszörményben és Hajdúnánáson is a szúnyogírtó autók.

Komádi városában július 30-án, a napnyugta utáni órákban indul útnak a szúnyogritkító autó – osztotta meg közösségi oldalán az önkormányzat. A felhasznált készítmény itt is a Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer vagy a Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum csekély mennyiségben kijuttatva. A pótnapokat július 31-re és augusztus 1-re határozták meg. Ugyanezen szerekkel dolgoznak majd, szintén a napnyugta utáni órákban.