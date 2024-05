Úgy tűnik, ma sem lesz hozzánk kegyes a természet, Debrecen időjárása alig pár óra leforgása alatt óriásit fordult.

Hajdúböszörményre is nagy zuhé csapott le csütörtök délután, mint az ezeken az olvasói felvételeken is látszik:

Ahogy a HungaroMet oldalán is olvasható, a délutáni órákban elsősorban az ország keleti felében, azon belül is főleg északkeleten, valószínűek akár több helyen is zivatarok.

Debrecen-Józsánál az égbolt nem túl bizalomgerjesztő képet fest

Forrás: olvasói fotó

Mint írják, a zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti, valamint széllökés, illetve kevés helyen jégeső is előfordulhat.

Hajdú-Biharra zivatarveszély és felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés, valamint elsőfokú riasztás van érvényben.

Mi várható pénteken?

Pénteken elsősorban az északkeleti határ közelében hevesebb zivatar kialakulására is számottevő esély nyílik 80 km/h-t meghaladó szélrohamok, és nagyobb méretű (>2 cm) jég kíséretében. Hangsúlyozták, a zivatarok alatt elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék is lehullhat.