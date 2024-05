Ahogy még reggel megírtuk, lényegében bármikor lehetett és lehet még most is zivatarra számítani Hajdú-Biharban szerdán. Az esti órákban baljós felhők jelentek meg Debrecen környékén, de a meteorológusok előrejelzése szerint az egész vármegyeében készülni kell zivatarra,

ugyanis valamennyi járásra elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki.

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése azt írta, estig egyre inkább keleten (Tisza vonala, Tiszántúl), illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhatnak elő zivatarok.

Estig a zivatarokat néhol lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék / felhőszakadás (>= 25-30 mm) is kísérheti, keleten viharos (55-70 km/h) széllökés előfordulhat.

Az előttünk álló éjszaka elsősorban az első felében néhol fordulhat elő zivatar leginkább a Tiszántúlon, délen, illetve nyugati határ közelében. A déli határ közelében lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm) is hullhat.

Mi várható csütörtökön?

Május 23-án eleinte a déli, délutáni órákban elsősorban az ország északkeleti harmadában, illetve a Dunántúlon (a középső területeken kisebb valószínűséggel), majd egyre inkább a középső országrészben (is) valószínűek zivatarok. A zivatarokat helyenként felhőszakadás (> 30 mm) kísérheti, nagyobb számban a Dunától keletre, de a Dunántúlon is van esély lokálisan felhőszakadás vagy kis területen jelentősebb mennyiségű csapadék (> 25-30 mm) előfordulására. Zivatarok környezetében néhol viharos (55-70 km/h) széllökés, illetve kevés helyen jégeső (1 cm alatti átmérővel) is előfordulhat.

A zivatarszezon első nagyobb pillanata május 15-én volt Hajdú-Biharban, akkor víz alá került Hajdúböszörmény főtere, de Debrecen is kapott, többek között jégesőt.