Ahogy arról nemrég már beszámoltunk, 14 órakor megnyitotta kapuit a 2024-es Campus Fesztivál, de könnyen lehet, hogy a látogatók már alig pár órával később jól eláznak, de nem az alkohol, hanem egy hatalmas eső miatt. A HungaroMet idő közben már riasztást is adott ki Hajdú-Bihar egészére zivatarok miatt. Debrecen környékén már több helyen is eleredt az eső, Hajdúböszörménybe kiadós csapadék érkezett, míg a Campus Fesztiválon jelen lévő kollégák is feltámadó szélről, valamint villámlásról számolt be.

Zivatarfelhők lepték el az eget Debrecen felett

Forrás: Tóth Huba

Mint azt a meteorológiai szolgálat írja, a nap során főként az ország keleti, északkeleti harmadán lehet számítani zivatarok kialakulására. Ezeket általában intenzív csapadék, viharos széllökések ( ~ 60-70 km/h), valamint jégeső ( < 1-2 cm átmérő) kísérheti. Délután kiemelten az északkeleti harmadban az egymást követő zivatarcellákból felhőszakadás-szerű csapadék ( > 25-30 mm) is előfordulhat, illetve ott hevesebb zivatar kialakulása sem zárható ki, melyet erősen viharos ( ~ 90 km/h) széllökés is kísérhet. Estére, késő estére mindenütt lecseng a zivatartevékenység.

Kiterjedt csapadékrendszer hoz esőt Hajdú-Biharba

Forrás: HungaroMet

Igen fenyegető zivatarfelhők lepték el az eget a Nagyerdő fölött.

A rossz idő azonban ahogy jött, úgy el is ment, mindössze néhány nagyobb tócsát és egy halvány, de annál szebb szivárványt hagyott maga után.

Ahogy az eső elvonult, egy halvány szivárvány jelent meg az égen

Forrás: HAON

A Klinikai Központnál jól lehetett látni az eső utáni szivárványt

Forrás: HAON

Zivatar helyett a viharos szél pusztított

Nem ez az első eset, hogy hasonlóan rossz idő várja a fesztiválozó közönséget, ugyanis két évvel ezelőtt olyan viharos szél csapott le a helyszínre, hogy még a belépőt árusító bódék is összedőltek miatta. Az eset miatt akkor estére már minden jegypénztár bezárt. Erről akkor bővebben ebben a cikkünkben írtunk: