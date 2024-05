Órát lehetne igazítani a meteorológusok reggeli előrejelzéséhez: a szerda déli óráktól kezdődően figyelmeztettek zivatarokra, és 13 óra körül meg is érkeztek a viharfelhők Debrecen térségébe. Ömlő esővel és hangos csattanásokkal jelezte az időjárás, hogy már nyakig benne vagyunk a zivatarszezonban, sőt a Böszörményi úton még jégesőt is videózott kollégánk. Az egyik debreceni Facebook-csoportban autóra szakadt faágról is írnak.

Szóval nagyon megjárhatta, aki az utóbbi nyugodt napok után most esernyő nélkül indult el otthonról.

Mit hoz a folytatás?

A HungaroMet csütörtök éjfélig tartó figyelmeztető előrejelzése szerint szerdán az Alföldön (kiemelten az Észak-Alföldön), illetve az Északi-középhegység térségében elszórtan zivatarokra kell számítani,

amelyekből néhol viharos (~55-65 km/h) széllökés, felhőszakadás-szerű intenzitású (~15-25 mm/h) csapadék, esetleg apró szemű jég előfordulhat. Este fokozatosan megnyugszik a légkör.

Ezt követően csütörtök kora estig kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, estétől azonban délnyugat felől csapadékzóna érkezése várható zivatarokkal.