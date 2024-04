A klub alátámasztotta: A DVSC-nél járt Christian Gomis

Ami debreceni szempontból még érdekesebb – és mint arról a Haon elsőként adott hírt – Christian Gomis a DVSC–Kecskemét találkozón a Nagyerdei Stadionban volt jelen, ami a mezőkövesdi kiáltványban is szerepel.

Az említett hétvége további történése, hogy Christian Gomis profi labdarúgó a Debreceni VSC mérkőzését élőben a helyszínen tekintette meg, míg saját csapatáé kevésbé érdekelte, így azon nem jelent meg. Ezzel klubunk az ügyet lezártnak tekinti.

– írták.

A játékos cáfol

Nem sokat kellett várni, hétfőn valamivel éjfél előtt a futballista ismét az Instagram-oldalán reagált, a saját igazáért kiáll. „Nagyon meglepődtem, ahogyan a klubom vélekedik rólam. Ahogy tegnap is mondtam, nem hagyom, hogy bárki is hazudjon arról, ki vagyok... Olyan vagyok, aki mindenkit tisztel, mert ez az én neveltetésem. Február 17. óta nem játszottam egy meccset sem, de azóta egyáltalán nem is voltam tisztelve… Több klubban is játszottam, soha nem volt problémám, nem ezért focizom… Kérem szépen, Mezőkövesd... Nem vagyok sérült, jó egészségben vagyok, köszönöm.” – olvasható az egyik történetében. A szenegáli-francia kettős állampolgársággal rendelkező játékos a következővel zárta:

Csak azért fejezem ki magam, hogy megvédjem az imázsomat és azt a személyt, aki vagyok, semmi több… Az én részemről mindent tisztáztam, nem szükséges többet mondanom.

A felek tehát valószínűleg már nem fognak nyíltan kommunikálni egymással, meglepő lenne, ha Christian Gomis mégis maradna a klubnál. Az is biztos, hogy a játékos a DVSC meccsét a helyszínen megtekintette, kérdéses, hogy csak szórakozásból látogatott el a stadionba, vagy a klub esetleg le is akarja igazolni.

Így teljesített:

Christian Gomis a Mezőkövesd színeiben 14 bajnoki meccsen kapott szerepet, fő megmozdulásait a következő videóban láthatják:

A futballista előtte a Budapest Honvédnál játszott, ahol 22 bajnoki- és 3 kupameccsen játszott, ezen időszakáról is megtekinthetnek egy összefoglaló videót:

A hórihorgas labdarúgó miután francia csapatoknál nőtt fel, Bulgáriában is kipróbálta magát, ügynöksége az ottani kulcsmomentumokról is közzétett egy videót: