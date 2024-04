Végy egy jó kapust! – tartja a mondás. A DVSC 2022 nyarán szerződtette Megyeri Balázst, akit ugyan az előző idényben sérülés hátráltatott, így is 19 bajnoki mérkőzésen őrizte remekül a portát. Idén eddig valamennyi NB I.-es találkozón védett, az őszi szezonban többek között a liga legjobb kapusának is megválasztották, de tavasszal is bizonyítja nagyszerű képességeit.

Megyeri Balázs a debreceni szurkolók egyik kedvence

Fotó: KOVÁCS PÉTER/Nemzeti Sport-archív

Jó formában van a DVSC hálóőre

Legutóbb a Kecskemét ellen a Loki 34 esztendős cerberusának a bravúrjaira volt szükség ahhoz, hogy Debrecenben maradjon a három pont.

Az 56. percben Zsótér Donát bal alsó sarokba célzott lövésére ért oda, majd a 64. minutumban Lukács Dániel próbálkozásánál mentett óriásit. A találkozó után Szrdjan Blagojevics vezetőedző azt is elmondta, hogy szerinte Megyeri Balázs volt a meccs legjobbja.

Az még csak kedden derül ki, hogy az országos szakportálok kiket neveztek a 28. forduló álomcsapatába, de teljesítménye alapján a DVSC hálóőre mindenképp megérdemelné. Ráadásul vasárnap volt a kapusok világnapja, így még inkább rászolgál, hogy most őt méltassák. A piros-fehérek még versenyben vannak a nemzetközi kupaindulást jelentő helyek egyikéért, ha pedig Megyeri Balázs az utolsó öt fordulóban is hasonlóan jó formában lesz, a futballisták elérhetik a célt.

Ki lehet Megyeri Balázs kedvenc kapusa?

A DVSC a hivatalos TikTok-felületén napról napra érdekes videókat közöl. Megyeri Balázs játékos módon választotta ki, hogy mely világklasszis kapust kedveli leginkább. Kiderült, hogy Jan Oblaknál és Iker Casillasnál jobban kedvelte Van der Sar játékát, de egyik legnagyobb kedvence Ter Stegen. Azonban a végén mikor a kérdező Gianluigi Buffon nevét is bedobta, egyértelműen az olasz legendára esett a választása.