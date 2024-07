Djordje Drenovachoz hasonlóan Andre Williamson is újabb egy évvel hosszabbította meg a szezon végén lejáró szerződését, így az amerikai erőcsatár is a DEAC kosárlabdacsapatát erősíti majd a 2024-25-ös kiírásban – írja a az egyetemisták oldala. A 34 esztendős játékos az előző idényben is alapembere volt Andjelko Mandics együttesének, az alapszakaszban 12.4 pontot dobott mérkőzésenként, közel nyolc és fél lepattanójával pedig csapata legjobbja volt ebben a statisztikai mutatóban.

– Az előző szezon végén komolyan megfordult a fejemben a visszavonulás gondolata, de beszéltem a klubbal és a vezetőedzővel is, hogy ha a folytatás mellett döntök, akkor csak a DEAC kerülhet szóba. A karrierem ezen szakaszában nagyon fontos, hogy egy jól működő szervezetnél profi körülmények vegyenek körül, s mivel ez Debrecenben adott, így végül elfogadtam az ajánlatukat - mondta a hosszabbításról a 201 centiméter magas játékos, majd kitért az előtte álló kihívásokra is.

A legjobb négybe

– Úgy gondolom, hogy a következő idényben is versenyképes keretünk lesz, Osztojics, Pongó és Anderson érkezése is hatalmas erősítést jelent. Tavaly nagyon közel voltunk a legjobb négy közé jutástól mind a bajnokságban, mind a kupában, szerintem idén az kell legyen a célunk, hogy ezt teljesíteni tudjuk. Bízom benne, hogy mindkét fronton sikerül majd eljutni idáig, a továbblépés pedig azon fog múlni, hogy képesek leszünk-e végrehajtani a feladatokat, fejben rendben leszünk-e és hogy mennyit teszünk majd a sikerért – zárta szavait Williamson.