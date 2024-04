Nem volt könnyű, de megcsináltuk, megszereztük a három pontot, és ez a lényeg. Azonban a két félidő játékképe teljesen ellentétes volt. Az első játékrészben fölényben és technikailag jó megoldásokkal játszottunk, könnyen jutottunk az utolsó harmadba. Több helyzetünk is volt, csak az utolsó passzok hiányoztak. Szünet után ez változott, idegessé váltunk, kapkodtunk, a minőségi passzok hiányoztak. Ráadásul a KTE felébredt, többször is veszélyeztetett. Megyeri Balázs fontos pillanatokban védett, mely megmozdulásokkal életben tartott bennünket, ő volt a meccs embere. Nehezen szereztünk vezetést, a végére ráadásul kezdtünk fáradni, sok energiát veszítettünk, így a cserékkel is a szilárd védekezés mellett döntöttem. Célunk az volt, hogy az eredményt megtartsuk, ami sikerült is, így most boldogok vagyunk