Mintha csak tegnap lett volna, amikor egy fiatal szélső feltűnt a DVSC keretében az Oláh Gábor utcai Stadionban. Az hamar látszott, rendkívül robbanékony futballistát láthatunk, akinek remek a rúgótechnikája is. Ezt a tehetséget Bódi Ádámnak hívták, aki azóta már klublegendának számít a Vasutasban. Igaz, volt egy aprócska fehérvári kitérő, de a rövid kalandot leszámítva mindig is cívisvárosi labdarúgóként tekinthettünk Makira, aki a szurkolók egyik kedvence is. Az utóbbi hetekben azonban újabb mérföldkövet ért el a szélső.

Közel áll a szívéhez a DVSC

A tavalyi szezonban már beszámoltunk róla, hogy elérte a 300-as álomhatárt a Loki színeiben, de az elmúlt hetekben újra a 300-nak örülhetett Ádám, hiszen ezúttal az NB I.-ben is „kerekített”. Az újabb szép mérföldkőről Bódi Ádám úgy fogalmazott a Haonnak, gyermekként nem sejtette, hogy ilyen komoly számokat érhet el piros-fehér mezben. – Amikor fiatalon valaki elkezd futballozni, nem ilyen célokat fogalmaz meg magában. Mindig abban hittem, hogy rövid távú kitűzéseknek kell lennie, például, hogy legyen meg az első NB I.-es meccs.

Természetesen különleges számomra, hogy a klub örökrangsorában is előkelő helyen vagyok és elérhettem ezt a számot.

Annyira egyébként nem szoktam ezekkel foglalkozni, de amikor tavaly meglett a 300 találkozóm a Lokiban, akkor nézegettem, hogy az NB I.-es mérföldkőhöz se kell sok. Mindenki tudja, nagyon közel áll a szívemhez a Loki, így hatalmas megtiszteltetés, hogy immár „háromszázados” lehetek – fogalmazott a klublegenda.

Bódi Ádámnak legközelebb a szombati Kecskemét elleni mérkőzésen lesz esélye növelnie meccseinek számát, sőt még az sem kizárt, hogy mindezt kezdőként teheti majd meg a DVSC 27-es számú játékosa. A Loki egyébként már nagyon a véghajrában jár, gyakorlatilag nincs hibázási lehetőségük, ha oda szeretnének érni a dobogós helyekre. Abban az esetben, ha Paks–Ferencváros döntő lesz a MOL Magyar Kupában, a negyedik pozíció is elég lenne az európai kalandhoz. Egyszerű helyzetben semmiképp sincs a hajdúsági együttes, hiszen játszanak még a Puskás Akadémiával, a Ferencvárossal, a Fehérvárral és a DVTK-val is, de egy jó formában lévő Bódi még sokat lendíthet a gárda szekerén.

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 27 19 4 4 68–24 61 2. Paksi FC 27 15 5 7 45–32 50 3. Fehérvár FC 27 14 4 9 48–36 46 4. Puskás Akadémia 27 10 10 7 40–30 40 5. Debreceni VSC 27 11 6 10 41–34 39 6. MTK Budapest 27 11 6 10 37–50 39 7. Diósgyőri VTK 27 10 6 11 42–45 36 8. Zalaegerszegi TE 27 10 5 12 46–52 35 9. Kecskeméti TE 27 10 4 13 38–42 34 10. Újpest FC 27 10 4 13 36–55 34 11. Kisvárda 27 6 3 18 28–45 21 12. Mezőkövesd 27 5 5 17 24–48 20

Az előző forduló eredményei:

Április 5., péntek Újpest–Zalaegerszegi TE 1–5 Április 6., szombat Fehérvár–Mezőkövesd 5–0 Diósgyőri VTK–Kisvárda 1–1 Debreceni VSC–MTK 1–2 Április 7., vasárnap Ferencváros–Paks 1–0 Kecskemét–Puskás Akadémia 1–2

A következő forduló párosításai: