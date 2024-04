Bár faluban nőtt fel, az elmúlt évtizedek során Debrecen egyik ikonikus személyiségévé nőtte ki magát „Kicsi”, a „Bombázó”. A becenevek láttán a hazai futballkedvelők többsége alighanem tudja, hogy a Loki korábbi legendás játékosára gondolunk. Dombi Tibi az említett illető, aki a Haon megkeresésére elmesélte, miért fontos számára a foci mellett a zene és a futás, illetve kiderült, hogy szeretne-e klubot irányítani a jövőben. Emellett azt is megtudtuk, hogy milyen viszonyban áll a centes pohárral...

Dombi Tibor labdarúgó nemrég a Piros-Fehér Történetek című beszélgetéssorozat vendége volt

Forrás: Napló-archív

Idén már 20 esztendős lesz a Wyrfarkas, Dombi Tibi zenekara

No de kezdjük az elején: Tibiről talán kevesen tudják, hogy rendkívül fontos számára a zene, ezt többek között az is bizonyítja, hogy idén lesz 20 éves a Wyrfarkas nevezetű formációja. Bevallása szerint mindig is hobbizenekar lesznek, a cél, hogy jól érezzék magukat, és egy héten egyszer a próbákon összejöjjön a baráti társaság. Persze nem csak a próbateremben zenélnek:

– Szeretünk fellépni, de szinte csak Debrecenben játszunk, vagy esetleg Hajdú-Biharban, nagyon keveset voltunk vármegyén kívül. Azt mondtam mindig, hogyha ebből kellene megélni, akkor bajban lennénk – vallotta be Dombi Tibi. Viszont nemrégiben új klipeket vettek fel Halmai Balázs, a DVSC marketingese segítségével, így például a Sodor a szél című dal vizuálisan is közli üzenetét.

Ráadásul Tibi azt is elmondta, hogy 20-30 saját számuk van, melyek közül mindre már nem is emlékszik. A koncertek során feldolgozások (többek között Green Day, AC/DC, Tankcsapda, Sex Action) mellett 90 százalékban általuk írt zenéket szoktak játszani.

Gyerekkoromban láttam először rock videoklipet, és olyan hatást gyakorolt rám, mint amikor ahol felnőttem falun szabadon engedték a láncon lévő kutyákat: kiléptem az ajtón, és csak a kerítés fogott meg

– mesélte.

Hozzátette, hogy abban az időben szegecses ruhába öltözött rockert látni is nagy szám volt, nem hogy hangszert venni… Már javában Debrecenben élt Tibi, amikor 2001-ben megismerte Fejes Tamást, aki az ezredforduló idején csatlakozott a bandához, és mivel hangszerboltja volt, tőle vette meg élete első dobfelszerelését.

– Nem hasonlítanám magam össze egy zenésszel, de szeretek „kótogni”, mint ahogy szokták mondani a dobosokra – vallotta be Dombi Tibi. Megjegyezte, az együttes működésében nem elsődlegesen az ő reszortja új dalokat írni vagy ötletelni, viszont mivel alapító, a tagcserével kapcsolatos feladatok rá hárulnak. Illetve ha próbatermi ügyeket, buszt vagy a pakolást kell intézni (utóbbi dobosként különösen „izgalmas móka”), az is mind Tibi „hatásköre”. A zenekarban tehát vezető szerepet tölt be… És a fociban?

Dombi Tibi a Wyrfarkas dobosa és alapítója

Forrás: MW-archív

Dombi Tibi nem tartja magát jó vezetőedzőnek

Edzőként az a legfontosabb, hogy milyen ember vagy. Nem sok olyan edzőm volt, akiért tűzbe mentem volna, de voltak ilyenek, illetve akikre nem így néztem, azokat is elfogadtam és tiszteltem. Bennem sincs meg minden, amit elvárok egy edzőtől

– mutatott rá a korábbi legendás játékos.

Elmondta azt is, hogy a pályán is hiányzott belőle a „Gyerünk, utánam”-karakter, Sándor Tamásban sokkal inkább megvolt, Dombi Tibi pedig inkább alvezérként tekintett magára.

– Sok mindent meg lehet tanulni a fociban, de karaktered vagy van, vagy nincs. Szerencsés, ha valaki ilyen, ezt magamtól is elvárnám, de bennem nincs meg. Tudom a határaimat, és nem akarok elmenni máshova edzősködni, akkor inkább nem dolgozom a futballban, ha nem a DVSC-nél dolgozom. Nem akarok holnap elmenni Kecskemétre egy évre, utána Győrbe fél évre, majd Pécsre három évre… – húzta alá. Rávilágított, hogy Joao Janeiro távozása után bár három hétig megbízott vezetőedzőként irányította a Lokit, viszont még külső biztatás hatására sem érezte, hogy neki való a menedzseri szerepkör (ráadásul még nem is rendelkezik UEFA pro-licenccel).

Az NBI-ről azt mondta, hogy mindig a Fradi a legesélyesebb, a mögöttük lévő 11 csapat között pedig bármi megtörténhet. Erre hozta fel példaként a Kisvárda esetét, akik a tavalyhoz képest nagyon alulteljesítenek szinte ugyanazzal a játékoskerettel. A Loki pályaedzője a jelenlegi bajnoki hajrában a 3-4. pozíció elérését látja reális célkitűzésnek, és szeretné, ha az európai kupaporondon kiküszöbölnék a Rapid Wien elleni csorbát.

Dombi Tibi, a pálinka és a maratonfutás

Ahogy már arról korábban is beszámoltunk, Dombi Tibi a közelmúltban fákat ültetett Debrecen-Józsán, többek között Papp László polgármesterrel is. A rendezvény során elhangzott, hogy milyen gyümölcsöket teremhetnek majd a növények, és aligha meglepő módon Tibi mind a természet, mind pedig az alkoholtartalmú nedűk iránti szeretetének is hangot adott. Arra a kérdésre is válaszolt, hogy érdekli-e a pálinkafőzés:

Pálinkát csak iszom, főzni nem szoktam. Józsán is vagánykodtam, hogy ezt meg azt szeretem, de ha elém raknának négyet, akkor nem tudnék különbséget tenni, viszont meginnám mindet

– jelentette ki. Elmondta, hogy a nagymamája annak idején próbálkozott főzéssel, de annak a pálinkának végképp nem lehetett megállapítani az ízvilágát, mert minden (talán még a cipőtalp is) belekerült a cefrébe.

Mióta visszavonult a labdarúgástól (immár 10 éve), rendszeresen fut, évente mintegy 3000 kilométer távot tesz meg. Gyakran ejti útba kedvelt helyét, a Nagyerdőt, az NB I.-es szezon végeztével pedig a svájci Siont tűzte ki úti célul, ahol maratont fog futni.