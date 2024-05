Március 18-án kezdődött és május 4-ig tartott Dánielfy Gergő zenekari klubturnéja, mely összesen kilenc helyen zajlott. Köztük Debrecenben is, ahol elérzékenyült a koncert egy szakaszában. Többek között ennek okáról és legújabb daláról is beszámolt a Haon beszélgetéssorozatának legújabb adásában. Elmondta azt is, hogy a közönség igényeinek vagy saját ízlésének megfelelően írja-e a zenéit. Azt is megosztotta velünk, ami miatt rajongói már előre dörzsölhetik tenyerüket…

Mama nagyon szerette volna, hogy elinduljak ezen a pályán, és sajnos ennek a látható részét már nem élte meg, csak fentről nézi. Ez nagyon mély nyomott hagyott a szívemben, mert talán ő bízott bennem a legjobban, és épp ő nem láthatta azt, hogy az unokájának megy valamennyire…

– mondta Dánielfy Gergő. Hozzátette, amikor Debrecenben tartózkodik, akkor ez mindig eszébe jut.

Bár életvitelszerűen Budapesten lakik, a fenti sorok bizonyítják, hogy az énekes az origójaként tekint a cívisvárosra.

Dánielfy Gergő legújabb dala, a Mammamia klipje rendkívül kalandos úton született meg

Alighanem Gergő legnagyobb megtekintéssel rendelkező dalainak egyike lehet a jövőben a – Mammamia, mely körülbelül két hónappal ezelőtt jelent meg. Azóta csaknem 600 ezerszer hallgatta meg a közönség a latinos lüktetésű, partihangulatú zeneszámot. Az énekes elmondta, hogy eredetileg Berlinben tervezték a klipforgatást, de az végül nem sikerült jól. Majd egy hirtelen gondolattól vezérelve jött az ötlet, hogy vegyék fel a videót egy kis faluban, Magyarországon.

– A forgatás napja előtt beszéltük, hogy kellene egy Trabant egy bácsival, egy bicikli meg juhok. Semmi nem volt meg hozzá… – idézte fel. Másnap, amikor elindultak a stábbal forgatni a Pilisszentlélek nevezetű faluban, épp kiszúrtak egy idős úriembert, aki – hogy, hogy nem – Trabantot vezetett, s miután felkérték, hogy vegyen részt a forgatásban, biciklit is kaptak tőle. Ráadásul, az autónak APA volt a rendszáma, összefüggésben a zene refrénjéből egy részlettel, mely így szól: „Mert apa pici fia felnőtt és bánatos…” Gergő szerint nem beszéltek meg előre semmi ilyesmit a tulajdonossal, rendszámtáblát sem vittek magukkal, egyszerűen minden így alakult, teljesen spontán módon.

– Vannak olyan helyek és emberek, akiket nem láthatunk a médiában, mégis bizonyítják ezeken a szituációkon keresztül, hogy igenis, szeretjük egymást. Ott az egész falu azon volt, hogy ez (a klip – a szerk.) kész legyen, és mindenki segített nekünk mindenben – mondta Dánielfy Gergő.

A debreceni énekes zenei ízlése széles körű, s most új, színes albumon dolgozik

– Szerintem mindenféle zenei stílust körbejártam már, csak a hörgő metált nem… Csinálok egy új albumot, ebben lesz majd többféle szám is – világított rá Gergő. Elmondta, hogy a Piros Suzuki című dala például a várakozásai ellenére egyáltalán nem sikerült jól, a lejátszási lista alján van, pedig úgy gondolta, hogy kreatív a cím, lehet belőle gaget csinálni. Ellenben mégis úgy gondolja, hogy ez a műfaj nyerő lehet, és ez igazolódott is: a Mammamia nagyon sok új hallgatót vonzott be csatornájára.

Rávilágított, hogy

nincs olyan hajnali buli, ahol ne szólalna meg egy bizonyos állapotban mulatós zene.

– Amilyen primitív, trágár és semmitmondó szöveggel rendelkeznek bizonyos dalok, semmivel nem többek azoktól, mint amiket 30 évre visszamenőleg szidunk, hogy „jaj, hol tartott akkor a zene…”. Hajnalban úgyis a 30 évvel ezelőtti fog megszólalni – húzta alá. Beszélt arról is, hogy Manuel, Azahriah és Dzsúdló szerinte zsenik, és értéket képviselnek, ahogy a Bagossy Brothers Company is.

Ami a debreceni koncertek jövőjét illeti, fellép majd május 13-án a debreceni Deszka Fesztiválon, illetve a Campus Fesztiválon is július 26-án. Legfőbb tervét is megemlítette: decemberben tervezi kiadni legújabb albumát, amelyre sok dalt tervez.