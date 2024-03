A Hír FM debreceni adásában egy sokszínű művésszel beszélgetett Gubányi Patrik. Vendége nem csak a zenével, hanem a színészettel és a műsorvezetéssel is aktívan foglalkozik. Dánielfy Gergő pályája nagyon szépen felépített, hiszen több tehetségkutató után a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában az év felfedezettje díjat nyerte el. Elmondása szerint a hit is fontos szerepet játszik az életében, melyből folyamatosan tud merítkezni. Emellett szeretett nagymamájának emléke is motiválja, hogy ne csak kiváló művész, hanem tiszta lelkű ember is legyen. A melankolikus dalokról letérve most egy más műfajjal örvendezteti meg rajongóit, méghozzá latin és roma jellegű stílussal.