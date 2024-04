Április utolsó péntekjén került sor a nyírségi település egyik büszkeségének, a felújított Malom Galériának ünnepélyes átadására, melyet az épület jelenlegi funkciójához méltón tárlatmegnyitóval kötöttek össze a szervezők. A helyi népdalkör csokra teremtett ünnepi hangulatot, majd a vendégeket Varga Józsefné intézményvezető köszöntötte. Az eredetileg tubusmagtárként funkcionáló épületet évtizedekkel ezelőtt dr. Katona Gyula, akkori polgármester kezdeményezésére alakították át a környéken egyedülálló művészeti galériává. Az idő természetesen nyomot hagyott az épületen, így dr. Nagy János jelenlegi polgármesterségének idején elengedhetetlenné vált annak felújítása, hogy megmaradhasson az állandó és időszaki kiállításoknak otthont adó kulturális intézménynek. A több évig tartó, állami pályázati támogatás segítségével megvalósított, Danku József helyi vállalkozó által irányított beruházás részleteiről dr. Nagy János polgármester beszélt. Tájékoztatójában többek között a következőket emelte ki:

– Az impozáns épület megmentésével az volt a célunk, hogy a környéken egyedülálló galéria visszakerülhessen Nyíracsád kulturális vérkeringésébe. Ez a galéria ajtó a művészet világához, ahol a tárlatlátogatók rohanó világunkban átélhetik a nyugalmat, a művészet, a műalkotások nyújtotta lelki élményt és békét – fogalmazott a polgármester, aki köszönetet mondott Tasó László országgyűlési képviselőnek, hogy folyamatosan figyelemmel kísérte és támogatta a galéria felújítását.

Az átadást jelképező szalagot Nagy János polgármester és Tasó László képviselő vágta át

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Értékeink megőrzése számunkra kötelesség

A polgármestert követően Tasó László szólt a megjelentekhez. Elmondta, hogy Magyarország Kormánya minden eszközt megragad arra, hogy támogassa az értékmegőrző kezdeményezéseket, nemcsak a nagyvárosokban, de vidéken is. – Nekünk fontos, hogy nemcsak Nyíracsádon, de akár a térség, az ország legkisebb településén is teret kapjon a szándék a kulturális kincsek megőrzéséhez. Ezt tartja szem előtt Magyarország Kormánya, és jómagam is, hiszen országunk jövője azon múlik, hogy hogyan tudjuk továbbadni kulturális értékeinket, s hogyan tudjuk támogatni, segíteni ezt a törekvést. Nagy öröm számunkra, hogy az előző polgármester megmentette az épületet, dr. Nagy János pedig folytatta azt az utat, melynek célja a helyi értékek megtartása, továbbadása. Öröm számunkra az is, hogy Magyarország Kormánya hozzá tudott járulni az épület megmentéséhez, felújításához, ehhez az értékmegőrző beruházáshoz. Kívánom, hogy legyen ez a felújított galéria a nyugalom szigete minden nyíracsádi és ide látogató ember számára, ahol ki-ki a maga módján, de meg tudja nyitni az alkotók által megálmodott gondolatokat, hogy mindenki megtalálhassa itt a csodát. Nemcsak a művészetben, de az életben is, hisz maga Isten csodája az is, hogy itt lehetünk, s ismét szívet melengető kulturális élményben lehet részünk – fogalmazott a képviselő.

A galéria kívülről

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

„Ehető festmények” tárlata

Tóth Elek görögkatolikus parókus és Bohus Csaba református lelkipásztor megáldotta az épületet, Tasó László és Nagy János polgármester pedig átvágta a felújított galéria átadását jelképező szalagot. Ezt követően a Malom Galéria időszaki kiállítási termében az érdeklődők Pásztor Borbála Szín-Játék című absztrakt és realisztikus képeiből összeállított kiállítást tekinthették meg. A művésznő lenyűgöző alkotásai nemcsak a tárlatlátogatókat varázsolta el, de Cseke Ildikó cukrászt is, aki ízekbe álmodta az alkotásokat, vagyis Pásztor Borbála hat festményét nemcsak láthatóvá, de „ehetővé” is tette, vagyis hat festmények mintájára tortát készített, amit a megnyitó résztvevői örömmel és jóízűen fogyasztottak el az ünnepség végén.