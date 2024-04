A napokban ismét könyvbemutatót tartottak Nyíracsád könyvtárában, ahol a vendégeket Varga Józsefné intézményvezető köszöntötte.

Munkája és művészeti tevékenysége révén a településhez évtizedek óta kötődő Kövér József fogorvos, egyetemi oktató, Csokonai-díjas szobrász, festő ezúttal nemrégiben megjelent Nehéz fény című kisepikai alkotásokat tartalmazó kötetét ismerhette meg a közönség.

A beszélgetés moderátora Nagy János, a település polgármestere volt, akitől szintén nem áll messze az irodalom. A letisztult, fekete-fehér borító és a véletlenszerű címválasztás kérdését követően a kötetben olvasható egy-egy mű keletkezéséről, gondolatairól, a bennük megfogalmazott érzésekről, üzenetekről beszélgettek, majd szó esett a művek kapcsán a test és a lélek szabadságáról, küzdelméről, valamint a nagy kérdésről, az időről is.

Kövér József Nehéz fény című legújabb kötetét mutatta be a nyíracsádi közönségnek

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

A moderátor kíváncsi volt arra is, honnan meríti az alkotó az erőt a továbbgondolkodásra késztető elbeszélések, esszék megíráshoz.

A léleknek szabadnak kell lennie, mert ha falakba ütközik, nem működik az alkotás. Az ember éli az életét, s mivel ez csak egyszer adatik meg mindenkinek, ha jön a gondolat, azt azonnal papírra kell vetni. Én is ezt teszem. Minden írás kezdete egyetlen pillanat, amit azonnal meg kell ragadni, s aztán ez egy egész gondolatsort indít el

– fogalmazott Kövér József, aki nagyon fontosnak tartja, hogy az általa megélt érzés, érzelem úgy kerüljön be egy-egy műbe, hogy az olvasó is át tudja élni azt.

Az idő nem áll meg

Nagy János arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy milyen fontos szerepet játszik a szinte minden alkotásban előforduló idő fogalma, amiről a kötetben előforduló elbeszélésekkel kapcsolatban és filozófiai síkon is beszélgettek. – Az idővel, ami nem áll meg, mindenki óhatatlanul foglalkozik, ezért egyáltalán nem mindegy, hogyan éljük meg a nekünk kiszabott időt. Nemcsak megélni kell, de meg kell tanulni jól kezelni és jól megélni azt. Ehhez meg kell őrizni érzéseinket, érzelmeinket, mert a lélek az, ami éltet bennünket. Ha ezt elveszítjük, akkor a nekünk kiszabott időt is eltékozoljuk. Az ez ellen való küzdelem pedig állandó koncentrációt igényel, ami nem könnyű, de életben tart, és előre visz bennünket. Engem mindenképpen – fogalmazott Kövér József.