Az eseményen Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-Bihar vármegyei elnöke mondott köszöntőbeszédet, amiben gratulált a szervezőknek.

Örömmel tölt el, hogy egy ilyen nagyszerű rendezvényre jöhettem, ugyanis még csak hasonló versenyen sem fordultam meg. Sajnos jómagam is megtapasztalom, ez a kultúra kihalófélben van, éppen ezért elengedhetetlen, hogy ezeket a hagyományokat próbáljuk ápolni és megőrízni

– nyomatékosította a balmazújvárosi juhnyíró verseny kezdete előtt. Majd rámutatott, bízik abban, hogy még nagyon sok birkanyíró versenyt tartanak majd a városban.

Egymás után hozták a juhokat

Nincs más hátra, induljon a verseny! – hangzott el, majd hozták is a termetes juhokat, a verseny helyszíne hirtelen egy csatamezővé vált, legalábbis azok szemében, akik nem találkoznak, látnak nap mint nap juhnyírást. A birkákat úgy hordták ki a karámból a „fogók”, mintha azok 10-20 kilósok lennének, viszont egynémelyik minden bizonnyal akár 70-80 kilót is nyomott. Egyik meglepő pillanatkép utána már jött is a másik, ugyanis a juhnyírók úgy adogatták a birkát, majd a gépet egyik kezükből a másikba, mintha bemutatóznának. Nyilvánvalóan ez számukra megszokott, de azért a jelenlévők arcán is lehetett látni, minden elismerésük a nyíróké. Akadt olyan versenyző, aki 2-3 perc alatt „lerántotta” a gyapjút a birkáról; persze ezt csak a gépi nyírók tudták megtenni, azért ollóval sokkal lassabban haladt a munkafolyamat. Viszont a birkák meglepően nyugodtan, ficánkolás nélkül kivárták, hogy megszabadítsák őket a bundától.

Az állatokat szeretni és tisztelni kell

Az érdeklődők között voltak gyerekek, felnőttek és az idősebb korosztály is képviseltette magát, érzékelhető volt, akadtak közöttük barátok, családtagok, mert a megmérettetés utolsó hajrájában többen kiabálták az általuk legjobbnak vélt versenyző nevét. Kunkli Péter birkanyíró néhány éve mélyült el a szakma rejtelmeiben, gyerekkora óta szereti és tiszteli az állatokat, szóval biztos volt abban, felnőttként olyan munkát szeretne, ami valamelyest kötődik az állatokhoz.

– Szeretem a munkám, persze nem könnyű, de ennek is megvan a maga szépsége – osztotta meg gondolatait.