Kedves történetekből sosem elég, ezt bizonyítja az a történet is, amit szombat reggel posztolt a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban egy anyuka annak reményében, hogy megtalálja azt a „kedves bácsit és nénit”, akik bearanyozták az ő és a kislánya napját is az egyik cívisvárosi üzletben.

Mint azt a bejegyzésében írta, arra tanítja a gyermekeit, hogy a feltétel nélküli jóság, a szeretet, az odafigyelés másokra, nagy érték, éppen ezért nagyon boldog, mikor látja, hogy a számukra ismeretlen emberekben is megvan ez az attitűd.

Észre sem vettem, hogy amíg sorban álltunk mögöttetek, figyelitek a lányom cserfes kommunikációját, véget nem érő kérdései sorozatát. Többször is emlegette azóta a kedves bácsit és nénit, akiktől kapott egy csokit. Csak úgy. Mert ő cuki. Mert ez a két ember látta az ő tiszta lelkét, és jelezte is felénk a szimpátiáját. Az egyik szeletet boldogan majszolta el, a másikat eltette a testvérének

– mesélte el röviden a bevásárlóközpontban történteket az anyuka, aki azóta is szívesen gondol a párra, akik egy kis kedvességgel nagy örömet okoztak egy kislánynak. Mint írta, szeretné megtalálni őket, már csak azért is, mert annyira meglepte őt ez a cselekedet, hogy csak dadogott, és át sem tudta adni megfelelően azt, hogy „JÓ, HOGY VAGYTOK.”

Maradjatok ilyen jó emberek. Általatok is érzem, hogy itt van a csoda. Körülöttünk, bennünk. És ha adunk belőle, akkor nem lehet megállítani

– írta végezetül.

Egy másik anyuka is köszönetet mondott

A posztra rengeteg reakció érkezett, többen írták is, hogy öröm hasonlót olvasni. Ráadásul ehhez csatlakozva egy másik anyuka is beszámolt hasonló jótettről: az ő napjukat egy előttük álló fiatal fiú dobta fel, aki nem lehetett több 15 évesnél. Mint írta, a gyermeke várakozás közben kért valamit a pultról, mire mondta neki, hogy a kosárban már van általa választott édesség. Ekkor a fiú visszanyúlt és levette a gyermek által kiszemelt terméket, kifizette, majd ki is ment.

Ahogy kièrtünk mi is, odalèppett, ès átnyújtotta gyermekeknek a csokit. Soha nem gondoltam volna ilyen megtörtènhet. Könnyeket csalt a szemembe! Èn ilyen világban szeretnèk èlni! Mindenkinek köszönöm aki figyel embertársaira!

– jegyezte meg az anyuka.