Immáron tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Dísznövény és Ízek Fesztiválja elnevezésű eseményt Hajdúböszörményben, voltaképpen ezzel indul el a településen a nyári programkavalkád. – Láthatjuk, a környezet gyönyörű, a főtér pedig nagyon szép hátteret biztosít minden rendezvényünknek. Hosszú évekkel ezelőtt indítottuk útjára ezt az eseményt, és akkor döbbentünk rá, hogy miért nem jutott ez előbb eszünkbe. Városunkban egy nagyon sikeres és népszerű programmá vált már a kezdetekkor a fesztivál, ugyanis mindannyiunk számára fontos a természet. Az már csak színesíti a napot, hogy nem csak a szemünket gyönyörködtethetjük, ugyanis igazán ízletes finomságok is készülnek a bográcsokban – emelte ki köszöntőjében Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere. Hozzátette, idén több országos, illetve nemzetközi rendezvény lesz a településen.

Kiss Attila polgármester köszöntötte a Dísznövény és Ízek Fesztiválján az érdeklődőket

Forrás: Kiss Annamarie

Dísznövények és ízek minden mennyiségben

Mintegy tizenöt csapat méri össze főzőtudását a Dísznövény és Ízek Fesztiválján, akik mindenféle finomsággal készültek a rendezvényre: már a délelőtti órákban marhapörkölt, tárkonyos szarvasraguleves, babgulyás és slambuc is rotyogott a bográcsokban. Az utóbbi két főételért Szabó Sándor felel, aki tősgyökeres hajdúböszörményi, és a Haon érdeklődésére elmondta, a Tessedik Sámuel Kertbaráti Körnek készíti a finomságokat.

– Nagyon szeretek főzni, a hasonló eseményekre mindig kigondolok valami ínycsiklandozó ételt. Persze, előre kell készülni, már úgy jöttem ki, hogy tegnap megpucoltam a zöldségeket, beáztattam a babot, és megfőztem a pörköltet a leveshez. Rendszerint részt veszek a rendezvényen, általában slambucot és pörköltet szoktam készíteni, azok is mindig közkedveltek, de most úgy döntöttem, kicsit újítok, így esett a választás a babgulyásra, amihez nyolc kiló sertéshúst főztem meg – árulta el.

A Dísznövény és Ízek Fesztiválján Szabó Sándor sokszor főzött már

Forrás: Kiss Annamarie

Ínycsiklandozó ételek

A tárkonyos szarvasragulevest a Bocskai Katonái Baráti Kör készíti, már többször főztek a rendezvényen, ami mindig nagyon jó hangulatban telt, ezért úgy gondolták, idén sem szeretnék kihagyni. – Az a tapasztalat, hogy mindig valamiféle pörkölttel készülnek a csapatok, ezért esett a választás most a levesre. A körünk 56 tagból áll, most itt körülbelül húszan leszünk – fogalmazott Orosz Imre, aki megosztotta, a leves 2,5 óráig fő.

A sorok között sétálva láthattuk, rengeteg növény tarkította az egyébként is szép főteret, olyan virágok is voltak, amikről talán még nem mindenki hallott. A bőséges virágfelhozatalban volt batáta, lufivirág, sétányrózsa, szúnyogriasztó, díszcsalán, gumós begónia, fukszia csingő, kerti és bugás hortenzia, de vinkából is sokan válogattak. Már a délelőtti órákban gyülekeztek a vásárlók, ami nem meglepő, hiszen mindenki a legszebbet szerette volna hazavinni. Bárhova is néztünk, mindenhol növényeket láttunk.