A jó idő beköszöntével a kertészeknek, valamint a kertes házban élőknek itt az ideje elgondolkodniuk, mik azok a kerti munkák áprilisban, amiket nem szabad kihagyni. A minap a Haon ellátogatott az ebesi Szender Kertbe, hogy Szendrei Bence, a csodakert megálmodója megossza velünk azokat a teendőket, amiknek köszönhetően idén talán több termésnek örülhetünk. Ottjártunkkor Szendrei Bence elmondta, mindenképpen meg kell említenie, hiába áprilisi kerti teendőkről beszélünk, időjárás szempontjából már május van, csúsztunk egy hónapot, de még így sem vagyunk késésben. Körbevezetett minket a gyönyörű kertben, szó szerint kapkodtunk a fejünket, korábban jártunk már itt, amiről olvasóinknak is beszámoltunk, viszont talán mondanunk sem kell, április közepén teljesen más arcát mutatja a „botanikus”, mint szeptember végén.

Szendrei Bence vezetett körbe minket kertjében

Forrás: Kiss Annamarie

Jelen pillanatban a kabakosok, vagyis a tökfélék (cukkini, uborka) vetése zajlik. Mindemellett vannak olyan korai virágok, mint például a jácint és a nárcisz, amiknek a magházát vissza kell szedni, le kell vágni. Nagyon sokan elrontják az ilyen hagymás virágoknál, ha elvirágoznak, akkor tőből kivágják, viszont ezt nem szabad, meg kell hagyni magát a levélzetet, és meg kell hagyni, míg leszárad, és csak utána visszavágni – így lesz szép a következő évben a virág, mert visszatáplálja a gumót a levél

– mutatott rá a tündöklő virágokra, és itt megjegyezte, azonban a virágot le kell szedni mindenképp.

Továbbá megosztotta, a salátaféléket, levélzöldségeket vethetjük közvetlenül szabadföldbe, aki még nem vetett, az még a zöldborsóval és a babbal is nyugodtan járhat el így. – Az időjárást tekintve szinte már minden mehet szabadföldbe, jóformán bármit ültethet, gondolok itt a paradicsomra is, mi magunk is megkockáztatjuk, hiszen meleg van. Általában a fagyosszentek, május 15-e után szoktunk palántázni, viszont nem hibázunk, ha most tesszük meg ezt, így a megszokottnál egy hónappal korábban lesz termés. Ugyanígy a fűszernövények is nyugodtan mehetnek a földbe, akár a majoránna, bazsalikom, oregánó, lestyán – hangsúlyozta.

Ezek a legfontosabb kerti teendők áprilisban

Szendrei Bence a zöldmetszés titkaiba is beavatott minket, felhívta a figyelmet, ilyenkor nyugodtan lehet metszeni a gyümölcsfákat, sőt, kell is!

Ha áprilisi kerti teendőkről van szó, akkor nem szabad kihagyni a metszést, ugyanis ilyenkor megindul a lombkorona, és oda kell figyelnünk arra, ne nőjenek rossz irányba, továbbá elengedhetetlen, hogy kicsit ritkítsuk az ágakat.

Egyébként legtöbbször nyugalmi állapotban, télen, kora tavasszal szoktuk levágni a „felesleges” gallyakat, mert akkor még nem veszi észre a fa, áprilisban már megindul a nedvkeringés, ezért is nem szabad sok ágtól megszabadítani a növényt. Körülbelül 20-30 százaléknál többet nem lehet levágni egyszerre, valamint arra kell figyelni, a túl fiatal (2-3 éves) fákat ne hagyjuk teremni, mert nagyon megterheli őket, ha ilyen fiatalon termést hoznak. Az idősebb növényeknél azokat az ágakat távolítsuk el, amik egymáshoz érnek, valamint azokat, amik befelé növekednek. Mindenféleképpen az a célunk, hogy a lombkorona szellős legyen. Ha esetleg olyan faágat is le kell csapnunk, aminek az átmérője ugyanakkora, vagy nagyobb, mint egy 100 forintos pénzérmének az átmérője, akkor kenjük be a „sérülést” sebkezelővel (kertészeti boltokban lehet kapni) – nyomatékosított. Aláhúzta, a tápanyag utánpótlásról sem szabad megfeledkeznünk, akár növényről, dísznövényről, vagy zöldségről van szó, és már jó ideje kint van a kertben, akkor segítsük őket tápoldatokkal.

Szendrei Bence a kert bemutatása közben a zöldmetszés rejtelmeibe is beavatott minket

Forrás: Kiss Annamarie

– Otthon is erjeszthetünk tápoldatot csalánlevélből, vagy bármilyen fűszernek a levágott maradványaiból, de persze boltit is használhatunk. De az a lényeg, most kell megalapozni az egész évi szezont, valamilyen formában juttassunk „vitamint” a növényeknek – fogalmazott.

Milyen csapdák válnak be a kártevők ellen?

Mit tegyünk a kártevők ellen a kertben? – erre a kérdésre is választ kaptunk, igaz, a Szender Kertben nem használnak permetező szereket, ott már egy olyan ökológiai rend állt be, hogy nem igazán van gond a tetvekkel, atkákkal, azonban Bence kérésünkre összegzett néhány praktikát.

Akárhogyan is, nem javaslom a vegyszereket, ha már muszáj tennünk valamit a bogarak ellen, akár inkább használjunk bio, erős szagú permetszereket, mint például erjesztett fokhagymalé, csalánlé, fekete nadálytő lé, ezeknek köszönhető biztosan kevesebb bogárral találkozunk a későbbiekben a kertünkben. Sőt, ami a legjobb, az ilyen szereket mi magunk is elkészíthetjük otthon, egy hordóba beleteszünk mindenféle növényt az imént felsoroltak közül, vagy akár vegyítve, felöntjük kellő mennyiségű vízzel, majd 2-3 hét múlva hígítva használhatjuk is

– jegyezte meg. Hozzátette, a csiga ellen is hatásos!

Apropó, csigák! Velük mit tegyünk? – A csigák ellen talán a sörcsapdák a legjobbak, amit úgy kell kivitelezni, hogy egy edényt a talajszinttel megegyező magasságban elhelyezünk, öntünk bele sört (legalább 2-3 centiméter mély legyen a „sörfürdő”), lefedjük, árnyékos helyre tesszük, és hagyunk rajta akkora nyílást, hogy a csiga bele tudjon pottyanni, értelemszerűen elég mélynek kell lennie, hogy ne tudjon kimászni – osztotta meg. Kihangsúlyozta, a szóban forgó módszer a lótetű ellen is hatásos.