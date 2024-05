Több baráti társaság is a Vekeri-tó mellett döntött, sőt, egy csapatépítőt is „megzavartunk” egy kép erejéig, kicsit irigykedtünk is rájuk. Délután már nagyon jó volt náluk a hangulat, ami nem meglepő, ugyanis már reggel kiérkeztek a helyszínre.

Körülbelül tizenöten jöttünk ki főzni, kicsik kikapcsolódni a szabadba, már régóta terveztük, hogy kilátogatunk, kíváncsiak voltunk, hogyan néz ki most a Vekeri-tó

– osztotta meg Rita a Haonnal.

Csapatépítőt is tartottak a Vekeri-tónál

Forrás: Molnár Péter

Kiemelte, nem is gondolta volna, hogy ilyen rendezettség, élet fogadja majd őt, igazán elégedett, és kihangsúlyozta, a közeljövőben biztosan eljön még a barátaival is a népszerű kirándulóhelyre.

Családoknak is tökéletes helyszínt nyújt a Vekeri-tó

Ibolya párjával, Józseffel és édesanyjával (aki szintén Ibolya) úgy gondolták, a szerdát a Vekeri-tónál töltik, már csak azért is, hogy a szabadban legyenek, ugyanis a kisgyermeküknek is az a legjobb, ha a friss levegőn vannak.

Ibolya családjával (Ibolyával és Józseffel) úgy gondolták, majáliskor kilátogatnak a Vekeri-tóra

Forrás: Molnár Péter

– Kíváncsiak voltunk, hogyan néz ki most a Vekeri-tó, és nagyon örülünk, hogy így rendbe hozták a tavat és környékét, nem is gondoltuk volna, hogy ilyen rengetegen lesznek. Ebből is látszik, a debreceniek és környékbeliek számára sokat jelent a Vekeri-tó, szeretnek itt időt eltölteni. Régen, több tíz évvel ezelőtt is így volt, akkor is rendszerint megfordultunk itt, és ez a jövőben sem lesz másképp – mondta Ibolya édesanyja, majd elkészült az elmaradhatatlan közös családi fotó, ami többek közt azt az üzenetet hordozza magában: a Vekeri-tó és környéke nem csak régen, most is népszerű kirándulóhely, ahova kortól függetlenül kilátogatnak az emberek.